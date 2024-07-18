Министр образования Иркутской области проверил учреждения Тайшетского района

Также Максим Парфенов посетил Тайшетскую специальную (коррекционную) школу № 19. Здесь в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» завершается подготовка помещений, в которых воспитанники будут обучаться швейному, столярному делу и комплексному обслуживанию зданий. В этом году в проект «Доброшкола» вошли шесть коррекционных школ региона, на это выделено 45 млн рублей, большая часть из которых — средства федерального бюджета.