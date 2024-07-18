Министр образования Иркутской области проверил учреждения Тайшетского района

Во всех образовательных организациях Иркутской области идет активная подготовка к началу учебного года: в первой половине августа будут проводиться мероприятия по проверке готовности. Министр образования Иркутской области Максим Парфенов побывал в Тайшетском районе, чтобы оценить ход работ.
В Тайшетском промышленно-технологическом техникуме в новом учебном году начнут готовить специалистов новой специальности «Мастер слесарных работ». Это учреждение входит в состав образовательно-производственного кластера «Металлургия» федерального проекта «Профессионалитет». Министр оценил учебно-материальную базу техникума, оснащенную современным оборудованием.
— Это хороший пример эффективного взаимодействия с ключевым работодателем -Тайшетским алюминиевым заводом, — отметил Максим Парфенов.
В профессиональном училище № 58 рабочего поселка Юрты недавно отремонтировали общежитие. Всего в 2023 году капитальные ремонты прошли в 25 организациях средне-профессионального образования региона — на это было выделено 117, 3 млн рублей.
Также Максим Парфенов посетил Тайшетскую специальную (коррекционную) школу № 19. Здесь в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» завершается подготовка помещений, в которых воспитанники будут обучаться швейному, столярному делу и комплексному обслуживанию зданий. В этом году в проект «Доброшкола» вошли шесть коррекционных школ региона, на это выделено 45 млн рублей, большая часть из которых — средства федерального бюджета.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что жители Иркутской области все чаще обращаются на Платформу обратной связи для решения проблемных вопросов.