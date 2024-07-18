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Экс-депутату Пироговой* не удалось избавиться от статуса иноагента

Новосибирский облсуд оставил решение без изменений.

Областной суд не стал менять решение Дзержинского райсуда Новосибирска от 18 марта. Напомним, тогда судья не удовлетворил административные исковые требования Хельги Пироговой* к Минюсту РФ об «оспаривании распоряжения о признании иностранным агентом и включении в реестр иностранных агентов».

«Суд установил, что Минюст России при принятии распоряжения в отношении Пироговой Х. В.* действовал в пределах своей компетенции, процедура и порядок соблюдены. Для его принятия имелись основания, предусмотренные действующим законодательством», — сообщили в объединенной пресс-службе судов НСО.

Отмечается, что нарушений прав Хельги Пироговой* (в том числе конституционные) при принятии оспариваемого решения в ходе рассмотрения дела не установлено. Решение суда обжаловал представитель экс-парламентария.

Добавим, в июне 2023 года горсовет Новосибирска лишил депутата полномочий в связи с утратой доверия. Сейчас Пирогова* живет за границей.

*Хельга Пирогова внесена в реестр иностранных агентов по решению Минюста РФ от 15.12.2023 года.