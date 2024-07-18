Экс-депутату Пироговой* не удалось избавиться от статуса иноагента

Областной суд не стал менять решение Дзержинского райсуда Новосибирска от 18 марта. Напомним, тогда судья не удовлетворил административные исковые требования Хельги Пироговой* к Минюсту РФ об «оспаривании распоряжения о признании иностранным агентом и включении в реестр иностранных агентов».
«Суд установил, что Минюст России при принятии распоряжения в отношении Пироговой Х. В.* действовал в пределах своей компетенции, процедура и порядок соблюдены. Для его принятия имелись основания, предусмотренные действующим законодательством», — сообщили в объединенной пресс-службе судов НСО.
Отмечается, что нарушений прав Хельги Пироговой* (в том числе конституционные) при принятии оспариваемого решения в ходе рассмотрения дела не установлено. Решение суда обжаловал представитель экс-парламентария.
Добавим, в июне 2023 года горсовет Новосибирска лишил депутата полномочий в связи с утратой доверия. Сейчас Пирогова* живет за границей.
*Хельга Пирогова внесена в реестр иностранных агентов по решению Минюста РФ от 15.12.2023 года.