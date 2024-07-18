Экс-депутату Пироговой* не удалось избавиться от статуса иноагента

Областной суд не стал менять решение Дзержинского райсуда Новосибирска от 18 марта. Напомним, тогда судья не удовлетворил административные исковые требования Хельги Пироговой* к Минюсту РФ об «оспаривании распоряжения о признании иностранным агентом и включении в реестр иностранных агентов».