19 июля в Ростове может пройти дождь, сохранится 40-градусная жара

Завтра, 19 июля, в Ростове-на-Дону могут пройти осадки, летний зной при этом не отступит. Такой вывод можно сделать на основе данных Гидрометцентра.
Дневная температура воздуха в пятницу должна подняться до +37−39 градусов. Ветер обещают северо-восточный с переходом на северный и северо-западный 6−11 м/с. В этот период на территории донской столицы будет сохраняться чрезвычайная пожароопасность 5 класса.
Что касается дождей, то в прогнозе указано, что они должны пройти во второй половине дня и вечером местами по региону. Придет ли ненастье именно в донскую столицу, неизвестно, но в городе обещают переменную облачность.
Добавим, также к этому моменту стала известна примерная погода на август 2024 года.