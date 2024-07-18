Метеорный поток Персеиды в июле-августе 2024: когда и где в Пермском крае можно увидеть звездопад

В августе 2024 года жители Перми и Пермского края смогут увидеть один из самых ярких звездных ливней — метеорный поток Персеиды. Он продлится с 17 июля по 24 августа, а его пик придется в ночь с 12 на 13 августа. Падающие звезды можно будет смотреть невооруженным глазом. Рассказываем, когда можно будет увидеть метеорный поток Персеиды в 2024 году в Перми и Пермском крае и где лучше наблюдать за звездопадом.