Метеорный поток Персеиды в июле-августе 2024: когда и где в Пермском крае можно увидеть звездопад

В августе 2024 года жители Перми и Пермского края смогут увидеть один из самых ярких звездных ливней — метеорный поток Персеиды. Он продлится с 17 июля по 24 августа, а его пик придется в ночь с 12 на 13 августа. Падающие звезды можно будет смотреть невооруженным глазом. Рассказываем, когда можно будет увидеть метеорный поток Персеиды в 2024 году в Перми и Пермском крае и где лучше наблюдать за звездопадом.
Когда в Пермском крае можно увидеть метеорный поток Персеиды и где лучше наблюдать за звездопадом в августе 2024.
Пока наблюдать за звездопадом в небе над Прикамьем никакого смысла нет, потому что продолжаются белые ночи. А вот в ночь с 12 на 13 августа 2024 его можно будет увидеть.
— Метеорный поток Персеиды проявляется ежегодно в августе со стороны созвездия Персея и образуется в результате прохождения Земли через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой Свифта-Таттла. И мельчайшие частицы, размером с песчинку, сгорают в земной атмосфере, образуя тот самый «звездный дождь». Число метеоров в этот период будет достигать до 60 в час, — рассказал «КП-Пермь» лектор Пермского планетария Виталий Францев.
Однако смотреть звездопад из своего окна скорее всего не получится. По словам астронома, наблюдать это явление лучше на открытой местности подальше от города, чтобы не мешали ночные огни, и при ясной погоде. На падающие звезды можно будет смотреть невооруженным глазом. Также можно взять с собой бинокль или телескоп.