Заболеваемость коклюшем выросла в 82 раза в Астане

«Как следствие, за шесть месяцев зарегистрировано 435 подтверждённых случаев заболевания коклюшем, среди детей до 14 лет — 417, (показатель — 30,5 на 100 тысяч населения). В 2023 году было зарегистрировано пять случаев коклюша (показатель 0,37). Рост произошёл в 82 раза. Основной причиной заболевания в 54% или в 234 случаях являются отказы родителей от профилактических прививок против коклюша», — сказала спикер.