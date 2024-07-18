В Перми могут ввести штрафы за шум в дневное время

Это решение обусловлено тем, что определенная группа людей, а именно дети, инвалиды и больные люди, работники с посменным режимом, нуждаются днем в отдыхе. Законопроект не коснется праздников и массовых мероприятий. В случае одобрения проекта закона новые правила могут вступить в силу с марта 2025 года.