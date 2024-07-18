В Перми могут ввести штрафы за шум в дневное время

Депутаты заксобрания Пермского края обсудили вопрос введения штрафов за нарушение тишины в дневное время суток. Законопроект будет позже рассмотрен на заседаниях регионального парламента. Об этом сообщили в ИА «Текст».
«В Пермском крае депутаты разработали законопроект о введении административной ответственности за нарушение тишины. Речь о временном промежутке с 13:00 до 15:00. Сейчас закон запрещает шуметь только в ночное время. Размер штрафов за шум днем составит до 3 тысяч рублей для физлиц. Юрлицам грозит штраф до 50 тысяч рублей», — пишет издание.
Это решение обусловлено тем, что определенная группа людей, а именно дети, инвалиды и больные люди, работники с посменным режимом, нуждаются днем в отдыхе. Законопроект не коснется праздников и массовых мероприятий. В случае одобрения проекта закона новые правила могут вступить в силу с марта 2025 года.