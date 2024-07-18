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В двух городах Челябинской области ввели режим НМУ

В Челябинске и Коркино объявлено предупреждение о смоге.

Источник: Комсомольская правда

Режим НМУ первой степени как минимум сутки будет действовать в Челябинске и Коркино. Об этом предупредили в региональном Гидрометцентре.

— 18 и 19 в Челябинской области в приземном слое атмосферы наблюдаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ, — отметили в Гидрометцентре.

Снять режим НМУ планируется 19 июля в 19:00.

В дни неблагоприятных метеоусловий промышленным предприятиям предписывают снижать негативное влияние на атмосферный воздух. Результат достигается за счет приостановки части производственных процессов.

Напомним, жалобы на качество атмосферного воздуха южноуральцы могут оставить в интернет-приемной Минэкологии Челябинской области или по телефону +7−906−890−96−70. Обращение в адрес крупных промышленных предприятий можно оставить, позвонив на номер дежурного инспектора Росприроднадзора: +7−908−045−72−91.

экология