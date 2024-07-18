В двух городах Челябинской области ввели режим НМУ

Напомним, жалобы на качество атмосферного воздуха южноуральцы могут оставить в интернет-приемной Минэкологии Челябинской области или по телефону +7−906−890−96−70. Обращение в адрес крупных промышленных предприятий можно оставить, позвонив на номер дежурного инспектора Росприроднадзора: +7−908−045−72−91.