Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске сообщили точную программу авиашоу-2024 в Мочище

28 июля на аэродроме Мочище состоится традиционный авиационный фестиваль под названием «ЗА НАШУ ПОБЕДУ — НА ВЗЛЁТ!».

Источник: министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области

Мероприятие организовано в поддержку Вооружённых сил РФ.

Ожидается, что в этом году фестиваль соберёт один из сильнейших составов участников. Своё мастерство в пилотажных выступлениях продемонстрируют группа «Стрижи», воздушные суда ВКС России, авиационная пилотажная эскадрилья «РУСЬ» и авиационная пилотажная группа «Барсы».

Программа фестиваля включает выступления авиамоделистов, полёты мотодельтапланов и мотопарапланов, а также пролёты воздушных шаров с 09:00 до 10:30. В 10:30 состоится торжественное открытие мероприятия с приветственными обращениями первых лиц региона и организаторов. С 10:45 до 14:30 продолжится программа с показательными выступлениями авиационной техники и праздничным концертом с участием симфонического оркестра и солистов Новосибирской государственной филармонии. В 14:30 планируется проведение розыгрышей призов от организаторов и партнёров фестиваля. Мероприятие завершится в 15:00.

шоу