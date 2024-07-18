В Новосибирске сообщили точную программу авиашоу-2024 в Мочище

Программа фестиваля включает выступления авиамоделистов, полёты мотодельтапланов и мотопарапланов, а также пролёты воздушных шаров с 09:00 до 10:30. В 10:30 состоится торжественное открытие мероприятия с приветственными обращениями первых лиц региона и организаторов. С 10:45 до 14:30 продолжится программа с показательными выступлениями авиационной техники и праздничным концертом с участием симфонического оркестра и солистов Новосибирской государственной филармонии. В 14:30 планируется проведение розыгрышей призов от организаторов и партнёров фестиваля. Мероприятие завершится в 15:00.