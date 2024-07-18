Жителей Новосибирской области предупредили о дождях, грозах и шквалах ветра

Главное управление МЧС по Новосибирской области распространило экстренное предупреждение об ухудшении погодных условий.
Ведомство ссылается на прогноз синоптиков, согласно которому в пятницу, 19 июля на территории региона ожидаются дожди, местами сильные, в сопровождении гроз, града и шквалистого ветра скоростью до 20 м/с. При этом ночью и в утренние часы возможны туманы.
В связи с этим спасатели рекомендуют жителям закрыть окна, а при нахождении на улице не приближаться к деревьям и обходить стороной рекламные щиты, ветхие строения и легковозводимые конструкции.
Обо всех происшествиях необходимо сообщать по телефону 112 или в единую дежурно-диспетчерскую службу мэрии по телефону 051.