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Жителей Новосибирской области предупредили о дождях, грозах и шквалах ветра

Спасатели рекомендуют в пятницу обходить стороной старые деревья и рекламные щиты.

Сейчас в Ричмонде: +25° 0 м/с 89% 756 мм рт. ст. +26°
Источник: BFM.RU- Новосибирск

Главное управление МЧС по Новосибирской области распространило экстренное предупреждение об ухудшении погодных условий.

Ведомство ссылается на прогноз синоптиков, согласно которому в пятницу, 19 июля на территории региона ожидаются дожди, местами сильные, в сопровождении гроз, града и шквалистого ветра скоростью до 20 м/с. При этом ночью и в утренние часы возможны туманы.

В связи с этим спасатели рекомендуют жителям закрыть окна, а при нахождении на улице не приближаться к деревьям и обходить стороной рекламные щиты, ветхие строения и легковозводимые конструкции.

Обо всех происшествиях необходимо сообщать по телефону 112 или в единую дежурно-диспетчерскую службу мэрии по телефону 051.