Генерала Шамарина отстранили от должности замглавы Генштаба

Замглавы Генштаба находится под арестом с мая этого года. Высоков и Гришина были заключены под стражу в августе прошлого года по делу о в мошенничестве. Газета «Коммерсантъ» писала, что основанием для ареста Шамарина стали данные ФСБ о том, что тот получил доступ к материалам дела против Высокова и Гришиной и «инструктировал» свидетелей, пытаясь помешать следствию. Кроме того, по мнению СК, у него есть «обширные связи в органах военного управления Минобороны, а также правоохранительных органах и иных органах госвласти в Москве». По информации издания, гендиректор и главбух «Телты» дали показания на генерала.