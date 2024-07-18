Военные расчищают улицы после непогоды в Гомельской области

«В настоящее время военнослужащие воинских частей ракетных войск и артиллерии, базирующиеся в Осиповичах, находятся на территории Мозырского района, где принимают активное участие по очистке городских улиц и парков от поваленных деревьев и веток. Работают они в тесном контакте с КЖУП “Мозырский райжилкомхоз”, -сказал он.