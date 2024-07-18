Военные расчищают улицы после непогоды в Гомельской области

МИНСК, 18 июл — Sputnik. Военные продолжают устранять последствия шквалистого ветра в Мозырском районе, сообщает Минобороны.
Армия продолжает подвозить воду на автоцистернах в микрорайоны Мозыря, где пока еще есть проблемы с водоснабжением. Используются и дизель-генераторы Вооруженных Сил, чтобы подать электроэнергию в некоторые населенные пункты.
«Военнослужащие Вооруженных Сил будут оказывать помощь жителям пострадавших от непогоды районов до тех пор, пока в этом будет необходимость», — подчеркнули в министерстве.
Также, как сообщил военный комиссар Мозырского, Ельского и Наровлянского районов Александр Масальский газете «Жыцце Палесся», военнослужащие работают над очисткой городских улиц от поваленных деревьев.
«В настоящее время военнослужащие воинских частей ракетных войск и артиллерии, базирующиеся в Осиповичах, находятся на территории Мозырского района, где принимают активное участие по очистке городских улиц и парков от поваленных деревьев и веток. Работают они в тесном контакте с КЖУП “Мозырский райжилкомхоз”, -сказал он.
Мозырский райисполком, в свою очередь, сообщает, что еще более 80 населенных пунктов подключены к электроснабжению. Пока что большинство из них запитаны по временной схеме от дизель-генераторов.
Также обход домовладений показал, что население обеспечено продуктами и медикаментами. Торговля работает в штатном режиме. Губернатор Гомельской области Иван Крупко поручил создать комиссии для контроля за ценами и ассортиментом.
Белорусское общество Красного Креста закупило 150 продуктовых наборов для инвалидов пожилых людей. Их раздадут нуждающимся через соцработников.
Кроме того, в Гомельской области восстановлено 225 жилых домов, то есть примерно половина от всех поврежденных. Чтобы обеспечить связь, выделено 180 аккумуляторов.