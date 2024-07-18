В Сочи — 50 рублей, в других городах — 30: На что потратили деньги от курортного сбора на Кубани

В Краснодарском крае приняли новый закон. В регионе отменили курортный сбор, но не для всех. Собирать средства теперь не будут с жителей пяти субъектов России. Это Белгородская, Запорожская, Херсонская области, ДНР и ЛНР.
Проект закона представили на сессии ЗСК. Его приняли сразу в двух чтениях. Жителям пяти регионов отменили курортный сбор в связи с СВО.
«Предложение обусловлено необходимостью организации отдыха и лечения тех, кто пострадал от действий ВСУ», — отметили на сессии кубанского парламента.
По словам врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия региона Михаил Зарицкий, проект закона распространяется на отношения, возникшие с 1 июня. Так, с начала лета Федеральное агентство по делам молодежи направляет группы отдыхающих с территорий активных боевых действий.
Отмечается, что отмена курортного сбора не повлияет на объем доходов от его уплаты.
«Людям будут очень нужны отдых и лечение, ведь у каждого за плечами тяжелые дни, полные опасностей и риска. И сейчас самим фактом снятия курортного сбора хотим подчеркнуть — вы не просто отдыхающие, вы — наши, вы гости всей Кубани», — отметил председатель Заксобрания Юрий Бурлачко.
Курортный сбор в Краснодарском крае ввели 2018 году. Регион был одним из первых в стране, где начали проводить такой эксперимент. Эти средства идут на определенные цели. Деньги используют только на тех территориях, где их собрали. На средства от курортного сбора места отдыха приводят в порядок.
К 1 июля 2024 года в Краснодарском крае собрали уже 236,7 млн рублей. Наибольший тариф сейчас установлен в Сочи. Здесь курортный сбор составляет 50 рублей в сутки. На остальных курортах тариф — 30 рублей.
«В 2024 году запланировано реализовать 49 мероприятий, ведутся работы по благоустройству пляжных и парковых территорий, по приобретению различных малых архитектурных форм. В первом полугодии текущего года уже реализовано 10 мероприятий», — сообщили «КП»-Кубань" в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия региона.
Например, в Сочи с 2019 по 2020 год на деньги курортного сбора установили теневые навесы, лавочки, урны, туалеты, фото-зоны на пляжах. В 2023 году подготовили пешеходную зону вдоль реки Восточный Дагомыс.
В Геленджике привели в порядок сквер за автостанцией по улице Садовой, установили малые архитектурные формы и туалеты на набережных. В селе Архипо-Осиповка появился скейт-парк. А в Кабардинке обустроили системы автополива клумб и озеленили территории.
В Новороссийске установили памятный знак морякам-куниковцам. В Горячем Ключе в курортной зоне появились «Мобильный гид» и уличная иллюминация «Парад планет». Для удобства и досуга жителей и отдыхающих установили урны и уличные тренажеры.
В Туапсинском районе благоустроили парки и пешеходные зоны, установили скамейки, урны, малые архитектурные формы, туалеты, озеленили участки. В Ейском районе благоустроили Ейский городской пляж.
И это далеко не все работы, которые провели на Кубани на средства сбора. На курортах продолжают приводить в порядок парки и создавать удобства.
«Муниципалитеты подходят комплексно к благоустройству территорий, используя не только средства, собранные от уплаты курортного сбора, но и иные виды межбюджетных трансфертов», — отметили в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.