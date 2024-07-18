В Сочи — 50 рублей, в других городах — 30: На что потратили деньги от курортного сбора на Кубани

Курортный сбор в Краснодарском крае ввели 2018 году. Регион был одним из первых в стране, где начали проводить такой эксперимент. Эти средства идут на определенные цели. Деньги используют только на тех территориях, где их собрали. На средства от курортного сбора места отдыха приводят в порядок.