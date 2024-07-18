Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске ищут собственника самовольной постройки

Он должен добровольно снести ее за 5 месяцев.

Источник: Комсомольская правда

Департамент архитектуры и градостроительства администрации Омска сообщил о решении снести самовольную постройку на Левом берегу.

Объект на нулевой стадии строительства — там вырыт котлован и забиты сваи — расположен примерно в 20 м в северном направлении от многоквартирного жилого дома № 26 по улице Перелета. Площадь объекта составляет 1855 кв. м.

«В течение ближайших пяти месяцев собственнику необходимо демонтировать самовольную постройку. В противном случае будет начата процедура принудительного сноса объекта», — рассказала начальник управления по подготовке исходно-разрешительных документов департамента архитектуры и градостроительства администрации Омска Лариса Акентьева.

В случае, если за указанное время собственник не снесет самострой самостоятельно, администрация города взыщет с него понесенные за снос расходы через суд.

Как сообщили в мэрии, за дополнительной информацией можно обратиться в департамент архитектуры по адресу: ул. Гагарина, 32/1, кабинеты 519 и 629, либо по телефонам: 21−67−60, 21−67−40.