В Омске ищут собственника самовольной постройки

Департамент архитектуры и градостроительства администрации Омска сообщил о решении снести самовольную постройку на Левом берегу.
Объект на нулевой стадии строительства — там вырыт котлован и забиты сваи — расположен примерно в 20 м в северном направлении от многоквартирного жилого дома № 26 по улице Перелета. Площадь объекта составляет 1855 кв. м.
«В течение ближайших пяти месяцев собственнику необходимо демонтировать самовольную постройку. В противном случае будет начата процедура принудительного сноса объекта», — рассказала начальник управления по подготовке исходно-разрешительных документов департамента архитектуры и градостроительства администрации Омска Лариса Акентьева.
В случае, если за указанное время собственник не снесет самострой самостоятельно, администрация города взыщет с него понесенные за снос расходы через суд.
Как сообщили в мэрии, за дополнительной информацией можно обратиться в департамент архитектуры по адресу: ул. Гагарина, 32/1, кабинеты 519 и 629, либо по телефонам: 21−67−60, 21−67−40.