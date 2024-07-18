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В Казани на железнодорожном вокзале появится бизнес-зал

Его откроют к саммиту БРИКС.

Источник: Комсомольская правда

На железнодорожном вокзале «Казань-1» в преддверии саммита БРИКС откроют бизнес-зал. Об этом заявил замначальника Горьковской железной дороги по территориальному управлению Александр Черемнов на пресс-конференции.

Бизнес-зал на вокзале будет функционировать по тому же принципу, что и в аэропорту. В нем будут расположены зоны отдыха для детей и взрослых, а также буфет. Всего на подготовку обоих казанских ж/д вокзалов к саммиту потратят 347 миллионов рублей.

Напомним, к саммиту БРИКС в Казани за библиотекой им. Лобачевского обустроят новый сквер.