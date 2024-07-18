В Казани на железнодорожном вокзале появится бизнес-зал

Бизнес-зал на вокзале будет функционировать по тому же принципу, что и в аэропорту. В нем будут расположены зоны отдыха для детей и взрослых, а также буфет. Всего на подготовку обоих казанских ж/д вокзалов к саммиту потратят 347 миллионов рублей.