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Нойз-рок-группа Japandroids анонсировала последний альбом

Рок-коллектив Japandroids выпустит финальную пластинку Fate & Alcohol 18 октября. Третий альбом дуэта, Near to the Wild Heart of Life, вышел семь лет назад. Всего в релизе будет девять песен.

Источник: Звук

Рок-коллектив Japandroids выпустит финальную пластинку Fate & Alcohol 18 октября. Третий альбом дуэта, Near to the Wild Heart of Life, вышел семь лет назад. Всего в релизе будет девять песен.

«Как группа, вы всегда хотите чувствовать, что прогрессируете, одновременно сохраняя свою уникальность. Эта пластинка сочетает в себе энергию и безудержность первых двух альбомов с повествованием третьей пластинки», — цитирует NME вокалиста и барабанщика Japandroids Дэвида Проуза.

Уже можно послушать первый сингл Chicago.

Ранее мы рассказали, что такое нойз-рок.