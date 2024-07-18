Нойз-рок-группа Japandroids анонсировала последний альбом

«Как группа, вы всегда хотите чувствовать, что прогрессируете, одновременно сохраняя свою уникальность. Эта пластинка сочетает в себе энергию и безудержность первых двух альбомов с повествованием третьей пластинки», — цитирует NME вокалиста и барабанщика Japandroids Дэвида Проуза.