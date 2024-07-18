«В Тольятти — 40 минут, до Сызрани — 2,5 часа»: проехали по новому автобану «Обход Тольятти» с мостом через Волгу

Мэр Тольятти Николай Ренц уверил, что новая трасса поможет сократить время в пути между Самарой и Москвой до 9−9,5 часов. С уверенностью могу сказать, что это вполне реально. Мы проверили лично, что действительно, время на дорогу из одного пункта в другой, сокращается почти вдвое. Кроме того, по новому автобану ехать значительно комфортнее, чем постоянно снижать скорость из-за ям и провалов на старой трассе. Мы оценили «Обход Тольятти» с Волжским мостом на «пятерку». Осталось только достроить съезды и продумать выходы из экстренных ситуаций (закончился бензин, нужно купить воды или еды и т. д. ).