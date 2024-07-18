«В Тольятти — 40 минут, до Сызрани — 2,5 часа»: проехали по новому автобану «Обход Тольятти» с мостом через Волгу

В Самарской области 16 июля 2024 года открыли движение по новой трассе «Обход Тольятти» с мостом через Волгу. На следующий день журналисты «КП-Самара» решили проехать по стокилометровой дороге и рассказать о своих ощущениях.
Терминал, платная дорога и невыполнимая миссия достать билет
Наше путешествие началось в 10 утра из Самары. Утром в среду машин в городе и на трассе было немного, поэтому до новой трассы мы домчались с ветерком. От Самары до «Обхода Тольятти» мы доехали по привычной дороге по Красноглинскому шоссе, через поселок Курумоч, мимо Прибрежного, но перед постом в Зеленовке нужно съехать направо. Вы не пропустите этот поворот — на подъезде стоят указатели на платную дорогу.
Кстати о платной дороге. С начала открытия трассы и еще несколько недель проезд будет бесплатным, чем мы и воспользовались. На подъезде к терминалам висит огромное информационное табло с ценами на проезд, где можно ознакомиться с тарифами для разного вида транспорта.
Терминал состоит из нескольких КПП, оборудованных автоматическими шлагбаумами. Схема простая — подъезжаете, жмете на большую кнопку, берете билет с красивым изображением нового моста, который обязательно нужно сохранить до конца поездки (иначе придется платить по общей стоимости, что в разы дороже). На билете есть уникальный цифровой код и информация для водителей — телефоны экстренной службы и правила оплаты проезда.
Сразу хочу предупредить девушек с маникюром: достать билетик из терминала с длинными ногтями — та еще задачка. Мне пришлось даже полностью высунуться в окно, чтобы вытащить наконец эту ценную бумажку.
Вокруг леса и поля, а остановиться нельзя
Шлагбаум открывается. Ну, поехали! Как только колеса соприкоснулись с новым асфальтом, нас накрыло ощущение невесомости. Дорога — как стекло. Ехать по новой трассе одно удовольствие. Ограничение скорости 110 км/ч, машин практически нет, фуры идут по правой стороне, не мешая основному движению. Вокруг поля, лесопосадки, голубое небо и яркое солнышко. Красота! Но, как оказалось, эти ощущения быстро сменились на что-то неприятное.
Возможно, это мое субъективное мнение, но ехать более 100 км по ровной дороге, которая с двух сторон закрыта отбойниками, мне было некомфортно. Мы привыкли, что трассы в Самарской области имеют съезды, можно развернуться, есть сужения и расширения, повороты
Съезды еще не достроены, но есть кемпинг
Через несколько минут нашего пути показался первый дорожный знак «Кемпинг». Ничего себе, подумали мы, здесь и отдохнуть можно в дороге! Съезжаем на оборудованную площадку кемпинга. На парковке стоят несколько фур из разных регионов. Водители нежатся на солнышке в красивых беседках и на лавочках. На выезде с площадки установлены стационарные туалеты, в том числе для людей с ограниченными возможностями.
Выезжаем с парковки и двигаемся дальше. Впереди мы увидели первый съезд с трассы, но он еще не достроен. Сейчас там висит знак, что движение закрыто, а на проезде установлен шлагбаум. Дальше мы встретили еще один съезд, который ведет в Хрящевку, но и он оказался не готов к сдаче. А вот поворот на Тольятти уже открыт. Здесь установлены терминалы оплаты за проезд по платной дороге.
Преодолели Волгу за две минуты
Но наша цель — Волжский мост. И вот, спустя несколько минут пути мы видим на горизонте Волгу. Остановившись на технической парковке для строителей, мы решили выйти из машины, чтобы насладиться красотой нового моста. Сейчас там продолжаются строительные работы. Строители благоустраивают территорию береговой линии.
Вот он — момент наслаждения. Мы заезжаем на мост. По сторонам открывается невероятный вид на волжские красоты. Впереди горы, по бокам вода. Мы пересекли Волгу всего за две минуты.
Дальше продолжилась трасса по правой стороне Волги, но уже не прямая, а с плавными поворотами. Здесь уже нет никаких съездов, а упирается платная дорога в М-5, недалеко от села Троицкое. Если кто-то думал, что по новой дороге можно будет ездить в Шигоны или Подвалье, то не тут-то было.
На терминале в конце пути уже не автоматическое обслуживание, а на КПП сидит милая девушка. Отдаете билет, она считывает километраж и озвучивает стоимость проезда по автобану. Пока проезд бесплатный, девушка забрала наш въездной билет и с широкой доброжелательной улыбкой открыла шлагбаум на выезд с трассы.
— Счастливого пути! — пожелала контроллер, и мы двинулись в сторону М-5.
Не повторяйте наших ошибок — заправьтесь до полного бака
Это приключение было для нас настоящим испытанием. Я, будучи уверенной, что на трассе обязательно должны быть автозаправочные станции, выехала из Самары с половиной бака бензина. Это была ошибка, поэтому не повторяйте ее и лучше заправьте полный бак. На трассе «Обход Тольятти» нет АЗС и, вероятно, их не будет, так как съезды под заправки не предусмотрены. Конечно, в крайнем случае можно позвонить в экстренную службу, номер которой указан на въездном талоне, но лучше все же не рисковать.
Ближайшая заправка находится под Сызранью, в поселке Новая Крымза. От автобана до нее чуть меньше 30 км. Мы выехали с терминала с зажженной лампочкой бензонасоса и надеялись на лучшее, что нам, двум девушкам, не придется толкать по трассе автомобиль без бензина. К счастью, наш «железный конь» не подвел и дотянул до АЗС.
Так выглядит терминал в начале и в конце новой трассы «Обход Тольятти» Светлана МАКОВЕЕВА В Сызрань за 2,5 часа? Легко!
— Ты представляешь? Мы в Сызрани! — воскликнула я, обращаясь к фотографу Светлане Маковеевой, которая решилась поехать со мной в это приключение.
— Правда? Мы за 2,5 часа приехали. Невероятно! — с таким же восторгам ответила мне Светлана.
В правительстве Самарской области еще на начальной стадии строительства новой трассы с мостом через Волгу уверяли, что время в пути значительно сократится. Мы проверили — это действительно так. Если раньше, через ГЭС до Сызрани можно было добраться часа за 3−3,5, то сейчас можно сэкономить целый час в дороге.
Заправившись до полного бака, мы стали решать, как же мы будем возвращаться обратно в Самару — снова по «Обходу Тольятти» или же по привычной трассе через ГЭС. Мы были бы не журналистами, если всегда выбирали бы легкие пути. Решено — возвращаемся через ГЭС. Как раз посмотрим, как там ремонт продвигается.
Старая трасса в сторону Самары не сравнится с новым автобаном. Однако мне, как водителю, было комфортнее ехать даже по «убитой» дороге, главное, что вокруг не было высоких сплошных отбойников. Но это, опять же, субъективно.
Сейчас на Жигулевской ГЭС продолжается ремонт дорожного полотна. Фуры до сентября пустили в объезд мосту, поэтому движение стало немного свободнее. Но, несмотря на середину недели, в обеденное время мы все же около 10 минут постояли в пробке в том месте, где дорога сужается в две полосы. Дальше проезд снова свободен. От Сызрани до въезда на ГЭС дорога у нас заняла 1,5 часа.
Доехали от Тольятти до Самары за 40 минут
Мы решились на еще одну авантюру и свернули с ГЭС в Тольятти. Проехав по городу, мы добрались до новой набережной, немного прогулялись, чтобы размять конечности после долгого пути и поехали снова на платную дорогу. Нам стало интересно, сколько же времени займет путь от Тольятти до Самары по новой трассе.
Пройдя снова процедуру получения въездного билета, мы засекли время. Дорога домой всегда кажется короче, но мы совершенно не ожидали, что путь сократиться настолько. Через полчаса (вместе с процедурой возврата билета контроллеру) мы были уже в Курумоче, а еще через 10 минут пересекли реку Сок и оказались на въезде в Самару. 40 минут от Тольятти до Самары — это новый рекорд!
Мэр Тольятти Николай Ренц уверил, что новая трасса поможет сократить время в пути между Самарой и Москвой до 9−9,5 часов. С уверенностью могу сказать, что это вполне реально. Мы проверили лично, что действительно, время на дорогу из одного пункта в другой, сокращается почти вдвое. Кроме того, по новому автобану ехать значительно комфортнее, чем постоянно снижать скорость из-за ям и провалов на старой трассе. Мы оценили «Обход Тольятти» с Волжским мостом на «пятерку». Осталось только достроить съезды и продумать выходы из экстренных ситуаций (закончился бензин, нужно купить воды или еды