День металлурга, Маргарита Суханкина, Ханна и шахматы: куда сходить в Волгограде в выходные 19, 20 и 21 июля 2024

День металлурга 2024 в Волгограде отметят концертами поп-звезд. В программе мероприятий праздника — выступления певицы Ханны и Маргариты Суханкиной из «Миража», семейные развлечения и фестивали, квесты и конкурсы. Сайт volgograd.kp.ru подскажет, куда сходить с ребенком и всей семьей в Волгограде в выходные 19 июля, 20 июля и 21 июля 2024 года, что посмотреть и что будет интересного.
День Металлурга в Волгограде 19 июля 2024: программа, расписание мероприятий
Волгоградцев с Днем металлурга 19 июля 2024 поздравит экс-вокалистка группы «Мираж» Маргарита Суханкина. В программе мероприятий праздника в сквере у завода «Красный Октябрь» — концерт, развлечения для детей и взрослых, интерактивные площадки и DJ-сет. Начнется День Металлургов на Красном в 16.00. До 22 часов для волгоградцев будут работать батуты, аниматоры, фотозоны. Гостей будут угощать попкорном и леденцами. В 20.00 с зажигательными хитами выступать будет кавер-группа «Третий Рим». С 20.45 до 22.00 на сцене хедлайнер вечера — Маргарита Суханкина с хитами из сериала «Слово пацана». Вход свободный.
День Металлурга в Волгограде 20 июля 2024: программа, расписание мероприятий
День металлурга 20 июля 2024 в Волгограде будут отмечать в Тракторозаводском районе. Праздничные мероприятия пройдут в парке Аттракционов на Спартановке. Начало в 17.00. В программе конкурсы, игры и развлечения, живая музыка и танцы. Начнут вечер местные коллективы, в финале на сцене появится певица Ханна. Вход свободный.
Куда еще сходить в Волгограде 19 июля, 20 июля и 21 июля 2024
19 июля 2024 в 19.00 на правой площадке Амфитеатра на Центральной набережной Волгограда устроят ЗОЖ-open air. 20 июля в 20.00 детворе предлагают посмотреть мультсериал «Бодо Бородо», в 20.20 покажут фильмы про реки. 21 июля с 18.00 до 22.00 на баллюстраждах откроется Волгоградский Арбат — ярмарка рукоделия и искусства. В 21.00 на сцене — трибьют русской сказки с каверами из любимых мультфильмов. Вход везде свободный.
Международный День шахмат отметят в Волгограде 20 июля 2024 в 15.00. В Комсомольском саду на зеленом газоне Кинолужайки устроят третий городской чемпионат по шахматам имени Натальи Яхтенфельд для новичков и мастеров. Вход свободный.
В ЦПКиО Волгограда 19 июля 2024 в 18.00 будут играть в волейбол на спортплощадке. В 20.30 на озере с катамаранами начнется кинопоказ фильма «Рататуй». 20 июля с 13 до 17 часов в парке традиционные детские пенные вечеринки, в 17.00 — волейбол и мастер-классы, в 19.00 — танцевальный open air у колеса обозрения. 21 июля 2024 в 18.00 в ЦПКиО пройдет конкурс «Мисс Парк». По итогам творческих номеров выберут юных красавиц. Вход везде свободный.