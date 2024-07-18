День металлурга, Маргарита Суханкина, Ханна и шахматы: куда сходить в Волгограде в выходные 19, 20 и 21 июля 2024

Волгоградцев с Днем металлурга 19 июля 2024 поздравит экс-вокалистка группы «Мираж» Маргарита Суханкина. В программе мероприятий праздника в сквере у завода «Красный Октябрь» — концерт, развлечения для детей и взрослых, интерактивные площадки и DJ-сет. Начнется День Металлургов на Красном в 16.00. До 22 часов для волгоградцев будут работать батуты, аниматоры, фотозоны. Гостей будут угощать попкорном и леденцами. В 20.00 с зажигательными хитами выступать будет кавер-группа «Третий Рим». С 20.45 до 22.00 на сцене хедлайнер вечера — Маргарита Суханкина с хитами из сериала «Слово пацана». Вход свободный.