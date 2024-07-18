В Самаре перенесли дату открытия планетария из-за ряда проблем

В Самаре не успевают достроить планетарий, поэтому сроки завершения строительства перенесли. Новой предварительной датой открытия самарского планетария назван 2026 год. Возникло несколько проблем. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.
— 2026 год — реальный срок с учетом поставки и монтажа необходимого оборудования. Изначально сделанная и представленная администрацией Самары проектно-сметная документация была несовершенна, теперь ее приходится переделывать, — написал парламентарий в своем телеграм-канале.
Другая сложность заключается в том, что проектирование и расчеты внутреннего содержания делали в 2021 году, а сейчас все необходимое оборудование для планетария подорожало, как минимум, вдвое и его поставка возможна только из Китая.
Сейчас на 100% сделаны подготовительные и демонтажные работы, устройство форшахты и котлована, переустройство ливневой канализации, крепление котлована металлоконструкциями.
Также заключены контракты на присоединение к водным, тепловым, электрическим сетям и ливневой канализации. Госэкспертиза должна выдать до августа заключение, после этого будет подана заявка на выделение дополнительных средств из федерального бюджета.