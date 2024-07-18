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В Челябинске четверых мигрантов доставили в военкомат после рейда по стойке

Еще троих выслали из страны.

Челябинские силовики продолжают рейды по местам производства работ в поисках нелегальных мигрантов. Последняя проверка прошла на одной из стройплощадок в Калининском районе областного центра, где было выявлено шесть нарушений закона в сфере миграции, передает корреспондент chel.aif.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Челябинской области.

Облаву проводили сотрудники полиции совместно с коллегами из ФСБ и СКР. Троих задержанных нелегалов суд постановил выслать из страны. Кроме того, четверых уроженцев ближнего зарубежья с российским гражданством доставили в военкомат для постановки на учет.

«Проводится работа по установлению работодателя, которому грозит административный штраф до 800 тысяч рублей за каждого иностранного работника либо административное приостановление деятельности до 90 суток», — уточнили в полиции.

Напомним, что сегодня губернатор Челябинской области Алексей Текслер расширил круг отраслей региональной экономики, где запрещено работать иностранцам на основании трудовых патентов. Отныне люди с заграничными паспортами смогут трудиться только на стройках и в обрабатывающем производстве.