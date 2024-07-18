В Челябинске четверых мигрантов доставили в военкомат после рейда по стойке

Челябинские силовики продолжают рейды по местам производства работ в поисках нелегальных мигрантов. Последняя проверка прошла на одной из стройплощадок в Калининском районе областного центра, где было выявлено шесть нарушений закона в сфере миграции, передает корреспондент chel.aif.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Челябинской области.
«Проводится работа по установлению работодателя, которому грозит административный штраф до 800 тысяч рублей за каждого иностранного работника либо административное приостановление деятельности до 90 суток», — уточнили в полиции.
Напомним, что сегодня губернатор Челябинской области Алексей Текслер расширил круг отраслей региональной экономики, где запрещено работать иностранцам на основании трудовых патентов. Отныне люди с заграничными паспортами смогут трудиться только на стройках и в обрабатывающем производстве.