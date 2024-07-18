Синоптики рассказали, ждать ли гроз и ливней в Минске до конца дня

Улицы превратились в реки. Непогода накрыла Минск ГАИ Минска призывает воздержаться от поездок на личном транспорте в сильный дождь Подразделения МЧС продолжают ликвидировать последствия ливня в Минске По информации синоптиков, до конца дня атмосферный фронт продолжит медленно смещаться в северо-восточном направлении, что обусловит развитие конвективной облачности во многих регионах Беларуси. Поэтому на большей части территории пройдут кратковременные грозовые дожди различной интенсивности. При активном развитии атмосферных процессов местами при грозах дожди будут достигать критериев сильных и сопровождаться шквалистым усилением ветра порывами 15−20 м/с.



В Минске грозовая обстановка сохранится до конца дня. Местами по городу при грозах ожидаются сильные ливни.