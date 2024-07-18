Экс-бас-гитарист Metallica Джейсон Ньюстед продает 60 музыкальных инструментов

«Я объездил весь мир, чтобы собрать эти инструменты, и многие из них путешествовали вместе со мной. Я бы хотел передать их в руки других музыкантов… Такие замечательные гитары, как эти, не должны вечно храниться в футлярах… Они заслуживают того, чтобы ими наслаждались!» — сказал Ньюстед в ролике-анонсе.