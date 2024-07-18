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У первоклассников Беларуси появится новый предмет — уже с сентября 2024 года

Чтобы облегчить первоклассникам адаптацию к школьному процессу, Министерство образования Беларуси вводит новый предмет с сентября 2024 года — «Введение в школьную жизнь».

Источник: Смартпресс

Уроки по данному предмету будут проходить с использованием игр и различных развивающих упражнений. Об этом пишет «Минск-Новости».

Программа рассчитана на 60 учебных часов в течение первых 20 учебных дней.

Занятия будут проводиться в форме уроков, с использованием игр и развивающих упражнений.

Программа направлена на то, чтобы помочь благополучной адаптации детей к школе. Она включает в себя такие темы, как «Правила школьной жизни», «Подготовка учащихся к письму», «Воспитание и развитие личностных качеств учащихся» и др.

Постановление вступает в силу с 1 сентября 2024 года.

образование