МЧС: Ливни с грозами, градом и ветром ожидаются на Кубани с 19 по 21 июля

«Во второй половине дня и до конца суток 19.07.2024, а также в течение суток 20.07.2024 и 21.07.2024 местами в Краснодарском крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра с порывами 20−22 м/с», — сообщает МЧС России.