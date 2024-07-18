МЧС: Ливни с грозами, градом и ветром ожидаются на Кубани с 19 по 21 июля

Жителей Краснодарского края предупредили о надвигающейся непогоде. В регионе прогнозируют ливни, град и сильный ветер.
«Во второй половине дня и до конца суток 19.07.2024, а также в течение суток 20.07.2024 и 21.07.2024 местами в Краснодарском крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра с порывами 20−22 м/с», — сообщает МЧС России.
В ведомстве призвали жителей Кубани быть осторожными, а в случае возникновения ЧС звонить по номерам 01, 101 или 112.
Ранее синоптики сообщали, что 19 июля местами по краю пройдут дожди, а в отдельных районах региона ожидаются кратковременные ливни с грозами. Отмечается, что дожди носят локальный характер и порадуют далеко не все районы Краснодарского края.