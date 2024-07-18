В Омске продолжают устранять последствия сильного ливня

Ливневые дожди продолжаются в Омске уже вторые сутки. Апогей случился вчера, 17 июня.
Из-за сильного ливня были подтоплены десятки улиц, вышли из строя 45 светофоров, местами разрушены дороги, также была нарушена работа трех тяговых подстанций, ограничено движение троллейбусов по двум маршрутам: № 4, № 67.
Частично последствия ливня удалось устранить: восстановлена работа светофорных объектов и подстанций, троллейбусные маршруты. За сутки городские службы откачали с подтопленных улиц более 1700 кубометров воды. Техника работала на улицах Ватутина, Дунаевского, 4, 5-я Солнечная, Седова, Тургенева, Жуковского, Рождественского, Карала Маркса, Серова, 19-я Рабочая, 4, 11-я Линия, Менделеева, Малиновского, Пригородная, Орджоникидзе, 12-я Ремесленная и других.
Дорожники приступили к восстановлению смытого ливнем дорожного полотна на 4-й Дачной, въезда на мост имени 60 лет ВЛКСМ, восстанавливается разрушенная придомовая территория возле дома № 15/1 по улице Пригородной.
Однако последствия стихии пока удалось устранить не везде. Так, несмотря на то что техника работала всю ночь, на улице Жуковского остаются подтопленными дорога, подходы к пешеходным переходам и магазинам. На соседней улице Демьяна Бедного, 69, по сообщениям из соцсетей, вода стоит в пиццерии: ливневые колодцы переполнены, и поэтому справиться с потопом сотрудники не могут.
Крайне сложной остается ситуация в Немецком поселке на окраине Кировского округа. Старожилы говорят, что такого масштаба подтоплений они не помнят — вода затопила не только улицы, но и дома.
«Воды много, даже люди, давно живущие на этой территории, не припомнят подобных потопов в середине лета. Дал поручение своему первому заместителю Евгению Фомину провести выездной оперштаб на месте, — сообщил в своем телеграм-канале мэр Сергей Шелест. — Нужно организовать отвод воды. К работе подключились коллеги из омского подразделения “Росводоканала”.