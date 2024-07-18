В Омске продолжают устранять последствия сильного ливня

Однако последствия стихии пока удалось устранить не везде. Так, несмотря на то что техника работала всю ночь, на улице Жуковского остаются подтопленными дорога, подходы к пешеходным переходам и магазинам. На соседней улице Демьяна Бедного, 69, по сообщениям из соцсетей, вода стоит в пиццерии: ливневые колодцы переполнены, и поэтому справиться с потопом сотрудники не могут.