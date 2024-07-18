Супругов из США в Казахстане оштрафовали за двойное гражданство

В целом, сотрудниками ДП на транспорте в 2024 году за нарушение миграционного законодательства РК к административной ответственности привлечены 1483 иностранцев. Из них по решению суда из страны выдворены 484 иностранных граждан. Выявлено 181 человек с двойным гражданством.