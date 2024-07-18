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Супругов из США в Казахстане оштрафовали за двойное гражданство

На свыше 700 тыс. тенге выписали штраф американцам за двойное гражданство в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По информации пресс-службы МВД РК, сотрудниками миграционной службы линейного отделения полиции в аэропорту Туркестана совместно с ПС КНБ РК во время регистрации на рейс сообщением Туркестан — Стамбул остановлены супруги. У 54 и 45-летних супругов было двойное гражданство.

«В отношении граждан США составлен административный протокол за несообщение в установленные законодательством сроки факта приобретения иностранного гражданства. Дело рассматривалось в специализированном административном суде Туркестанской области. По решению суда иностранцы оштрафованы в размере 200 МРП (738 400 тенге)», — говорится в тексте сообщения.

В целом, сотрудниками ДП на транспорте в 2024 году за нарушение миграционного законодательства РК к административной ответственности привлечены 1483 иностранцев. Из них по решению суда из страны выдворены 484 иностранных граждан. Выявлено 181 человек с двойным гражданством.

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