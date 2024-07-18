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Асфальт плавится: в Севастополе запретили движение большегрузов

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл — РИА Новости Крым. В Севастополе из-за жары до 22 июля запретили проезд по улицам города тяжеловесов. Об этом сообщает Telegram-канал Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Источник: РИА "Новости"

«До 22 июля в Севастополе вводятся временные ограничения движения тяжеловесного транспорта. В эти дни проезд тяжеловесов будет запрещен по всей улично-дорожной сети города с 07:00 до 21:00», — говорится в сообщении.

Исключение сделано только для транспорта, задействованного в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а также для пассажирских автобусов.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев анонсировал отключения света в торговых центрах и на крупных промышленных объектах. Это связано с перегрузом электросетей из-за повышенных температур, а также с ремонтными работами на Ростовской АЭС.