Асфальт плавится: в Севастополе запретили движение большегрузов

«До 22 июля в Севастополе вводятся временные ограничения движения тяжеловесного транспорта. В эти дни проезд тяжеловесов будет запрещен по всей улично-дорожной сети города с 07:00 до 21:00», — говорится в сообщении.
Исключение сделано только для транспорта, задействованного в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а также для пассажирских автобусов.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев анонсировал отключения света в торговых центрах и на крупных промышленных объектах. Это связано с перегрузом электросетей из-за повышенных температур, а также с ремонтными работами на Ростовской АЭС.