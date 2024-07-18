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Казахстанцам предложили временно отказаться от авто

Казахстанцам предлагают принять участие в экологическом челлендже и на целый день отказаться от эксплуатации автомобиля, передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство культуры и информации.

Как сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале, казахстанцам в рамках общенационального проекта «Birgemiz: Taza Alem» предлагают принять участие в челлендже «День без автомобиля».

Отмечается, что проект направлен на снижение загрязнения воздуха за счет отказа от личных автомобилей, что поможет уменьшить выбросы вредных веществ.

«22 июля любой желающий может присоединиться к челленджу. Для этого участникам в течение всего дня необходимо отказаться от использования машин. Организаторы предлагают передвигаться на общественном транспорте, велосипеде, самокате или пешком», — говорится в сообщении.