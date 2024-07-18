В Челябинской области на 19 июля пообещали теплую погоду с дождями

В пятницу, 19 июля, в Челябинской области сохранится неустойчивая погода в локальными дождями и грозами. Ночью и утром местами может быть туман. В некоторых районах возможен град, передает корреспондент chel.aif.ru со ссылкой на региональный гидрометцентр.
В зависимости от конкретной местности дожди могут пройти как ближайшей ночью, так и днем. Будет преобладать северный ветер с порывами до 14 метров в секунду. В темное время суток температура воздуха опустится до 10−15 градусов тепла, днем поднимется до +25.
В Челябинске также ожидается дождь, возможно с грозой. Максимальная температура воздуха днем составит +24 градуса.