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В Челябинской области на 19 июля пообещали теплую погоду с дождями

Возможен даже град.

Сейчас в Ричмонде: +26° 2 м/с 84% 756 мм рт. ст. +28°
Источник: Агентство «Москва»

В пятницу, 19 июля, в Челябинской области сохранится неустойчивая погода в локальными дождями и грозами. Ночью и утром местами может быть туман. В некоторых районах возможен град, передает корреспондент chel.aif.ru со ссылкой на региональный гидрометцентр.

В зависимости от конкретной местности дожди могут пройти как ближайшей ночью, так и днем. Будет преобладать северный ветер с порывами до 14 метров в секунду. В темное время суток температура воздуха опустится до 10−15 градусов тепла, днем поднимется до +25.

В Челябинске также ожидается дождь, возможно с грозой. Максимальная температура воздуха днем составит +24 градуса.