В Челябинской области на 19 июля пообещали теплую погоду с дождями

В зависимости от конкретной местности дожди могут пройти как ближайшей ночью, так и днем. Будет преобладать северный ветер с порывами до 14 метров в секунду. В темное время суток температура воздуха опустится до 10−15 градусов тепла, днем поднимется до +25.