В Беларуси этим летом побиты температурные рекорды

«На текущий момент самая высокая температура воздуха за лето 2024 года была отмечена 13 июля на станции Житковичи и составила плюс 37,9 градуса, побив рекорд 1999 года с температурой плюс 35,5 градуса. В Минске 13 июля 2024 года зарегистрирована температура воздуха плюс 35,2 градуса. Предыдущий рекорд оказался ниже на 0,2 градуса и был установлен 29 июля 1936 года», — рассказали в Белгидромете.



По информации климатологов, за прошедшую половину лета дожди в основном носили ливневый характер, местами достигали критерия опасного явления. По всей территории страны отмечалось усиление скорости ветра порывами до 15 м/с и более, местами достигшее критерия опасного гидрометеорологического явления (25 м/с и более). Максимальная скорость ветра (за летний период на текущий момент) зарегистрирована на станции Гомель 14 июля и составила 29 м/с.