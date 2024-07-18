Последние новости к вечеру 18 июля 2024 года

Редакция Новостей Mail.ru представляет дайджест с главными новостями к вечеру 18 июля 2024 года.
Песков прокомментировал планы по созданию оборонного союза в ЕС
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что планы главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по созданию оборонного союза ЕС нагнетают напряженность в международной политике.
Генерала Шамарина отстранили от должности замглавы Генштаба
Генерал-лейтенант Вадим Шамарин, обвиняемый в получении взятки в 36 млн руб. от завода «Телта», был отстранен от должности в мае, но не уволен. Суд арестовал его автомобиль и заблокировал зарплатную карту.
Сын Трампа рассказал подробности о ранении отца
Бывший президент США Дональд Трамп был ранен в ухо при покушении, но швов не потребовалось, только поверхностная рана. Его сын Эрик сообщил, что это «самая сильная ушная боль, которую он когда-либо испытывал».
Объявлен окончательный список россиян на Олимпиаде в Париже
15 российских спортсменов выступят в Париже в нейтральном статусе. В декабре 2023 года исполком МОК допустил российских и белорусских спортсменов к участию в индивидуальных соревнованиях без национальной символики. Медали не будут учитываться в общем зачете.
Биолог предупредил об угрозе катастрофических пожаров для Утриша
Профессор РАН Константин Гонгальский предупредил о последствиях катастрофических пожаров для заповедника «Утриш». Угрозы биоразнообразию связаны с изменением климата и антропогенным воздействием.