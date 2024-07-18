Ричмонд
+27°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Последние новости к вечеру 18 июля 2024 года

Подборка последних новостей к вечеру 18 июля 2024 года. Рассказываем, что произошло за день в России и мире. Главные события 18 июля — в проекте Новости Mail.ru.

Редакция Новостей Mail.ru представляет дайджест с главными новостями к вечеру 18 июля 2024 года.

Песков прокомментировал планы по созданию оборонного союза в ЕС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что планы главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по созданию оборонного союза ЕС нагнетают напряженность в международной политике.

Генерала Шамарина отстранили от должности замглавы Генштаба

Генерал-лейтенант Вадим Шамарин, обвиняемый в получении взятки в 36 млн руб. от завода «Телта», был отстранен от должности в мае, но не уволен. Суд арестовал его автомобиль и заблокировал зарплатную карту.

Сын Трампа рассказал подробности о ранении отца

Бывший президент США Дональд Трамп был ранен в ухо при покушении, но швов не потребовалось, только поверхностная рана. Его сын Эрик сообщил, что это «самая сильная ушная боль, которую он когда-либо испытывал».

Объявлен окончательный список россиян на Олимпиаде в Париже

15 российских спортсменов выступят в Париже в нейтральном статусе. В декабре 2023 года исполком МОК допустил российских и белорусских спортсменов к участию в индивидуальных соревнованиях без национальной символики. Медали не будут учитываться в общем зачете.

Биолог предупредил об угрозе катастрофических пожаров для Утриша

Профессор РАН Константин Гонгальский предупредил о последствиях катастрофических пожаров для заповедника «Утриш». Угрозы биоразнообразию связаны с изменением климата и антропогенным воздействием.