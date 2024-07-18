В Ростовской области комары начали заражать людей лихорадкой Западного Нила

Комары начали заражать жителей Ростовской области лихорадкой Западного Нила. Об этом рассказали в управлении Роспотребнадзора.
— В текущем году зарегистрировали лабораторно подтвержденный случай заболевания лихорадкой Западного Нила в Аксайском районе. Подобные инциденты на территории области регистрируются ежегодно, в основном у взрослого населения, — уточнили в ведомстве.
Речь идет о сезонном заболевании, в большей степени связанном именно с комарами. При этом своеобразными «резервуарами» для вируса также могут быть вороны, голуби, утки и крачки.
— Лихорадка Западного Нила похожа на грипп. Появляются головные боли, температура, першение в горле, боль в мышцах и высыпания на коже. Также возможно расстройство кишечника или длительная температура без резко выраженных симптомов, — отметили в Роспотребнадзоре.
Симптомы могут проявиться через 3−6 дней после укуса комара. В таких случаях следует обратиться к врачу. Запущенная болезнь может привести к осложнениям в виде менингитов и менингоэнцефалитов, а также к летальному исходу.
Специалисты советуют жителям Дона ставить сетки на окна, использовать фумигаторы и аэрозоли от комаров. В сумерках и на рассвете лучше носить одежду с длинными рукавами и брюки, желательно светлых тонов. На такой одежде вам будет легче заметить комаров.