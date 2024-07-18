В Ростовской области комары начали заражать людей лихорадкой Западного Нила

Специалисты советуют жителям Дона ставить сетки на окна, использовать фумигаторы и аэрозоли от комаров. В сумерках и на рассвете лучше носить одежду с длинными рукавами и брюки, желательно светлых тонов. На такой одежде вам будет легче заметить комаров.