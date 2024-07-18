Экономист Бархота: Сбер стремится разделить свой успех с инвесторами

Наравне с феноменальной инвестиционной привлекательностью акции Сбера оказывали, пожалуй, самое сильное положительное влияние на инвестиции в экономику страны. Принцип работы банка базируется на том, что 1 млн руб. вложений в акции Сберу дают возможность последнему предоставить 10 млн руб. кредитов предприятиям и населению, то есть проинвестировать в развитие национальной экономики, в том числе регионов. В этой связи многие инвесторы склонны к тому, чтобы реинвестировать дивиденды, получаемые по акциям Сбера, в новые акции Сбера — трудно представить более рациональное и выгодное направление вложений с учетом опыта и сравнительно незначительных инвестиционных рисков.