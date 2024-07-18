Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 19 июля

— ч/с: Брянская; Рабоче-Крестьянская; Бродокамская; Первомайская; Ташкентская; Матросова; 2-я Первомайская; 3-я Первомайская — с 09:00 до 18:00;

— Аношкина, 4, 6; Бейвеля, 22 — с 08:00 до 16:00;

— Куйбышева, 41, 43, 51, 53 — с 08:00 до 18:00;

— ч/с: Минко, 26−34; Генерала Брусилова, 20−26 — с 08:00 до 16:00.