Отключения воды, газа и электричества в Челябинске 19 июля

Коммунальные службы Челябинска сообщили о плановых отключениях воды, газа и электричества 19 июля 2024 года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на ЕДДС-112.
КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН
Отключение водоснабжения:
— Чичерина, 38, 38-А, 38-Б; 250-летия Челябинска, 21, 21-А — с 09:00 до 17:00.
Отключение газоснабжения:
— пр. Победы, 171; Кирова, 2 — с 09:00 до 17:00.
Отключение электроэнергии:
— Чайковского, 54-Б, 58, 60, 173; Братьев Кашириных, 66 — с 13:00 до 18:00.
КУРЧАТОВСКИЙ РАЙОН
Отключение электроэнергии:
— ч/с: Брянская; Рабоче-Крестьянская; Бродокамская; Первомайская; Ташкентская; Матросова; 2-я Первомайская; 3-я Первомайская — с 09:00 до 18:00;
— Аношкина, 4, 6; Бейвеля, 22 — с 08:00 до 16:00;
— Куйбышева, 41, 43, 51, 53 — с 08:00 до 18:00;
— ч/с: Минко, 26−34; Генерала Брусилова, 20−26 — с 08:00 до 16:00.
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН
Отключение электроэнергии:
— Машиностроителей, 22, 24, 26, 26-А, 28, 28-А, 30, 30-А, 32, 32-А, 34 — с 08:00 до 18:00.
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ РАЙОН
Отключение газоснабжения:
— шоссе Металлургов, 84-А; Социалистическая, 48; Жукова, 1 — с 09:00 до 17:00.
СОВЕТСКИЙ РАЙОН
Отключение электроэнергии:
— Цвиллинга, 67, 77, 77-А, 79, 79-А, 81, 83, 85; Свободы, 108-А, 110-Б — с 08:00 до 18:00.
ТРАКТОРОЗАВОДСКИЙ РАЙОН
Отключение водоснабжения:
— Комарова, 112 — с 09:00 до 17:00.
Отключение электроэнергии:
— Хохрякова, 30, 30-А; Мамина, 27-А — с 08:30 до 17:00;
— ч/с: 2-я Щербаковская, 1−19; 3-я Щербаковская, 1−20; Мамина, 86−94; Загорская, 1−18; Шишкина, 39−55; пер. 1-й Бытовой, 1−11; пер. 3-й Загорский; пер. 4-й Загорский — с 09:00 до 17:00.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН
Отключение электроэнергии:
— ч/с пос. Шершни: Совхозная, 1−11, 2−6; Трактовая, 1−50; Советская, 1−39; Свободы, 1−16; Западная, 1−6; Ключевая, 1−28; Пролетарская, 14А; Северная, 2; Центральная, 1-Б, 3 — с 08:00 до 18:00.
ОТКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОФОРОВ
Плановые работы не проводятся.