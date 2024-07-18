В белорусских вузах начнутся вступительные экзамены. Что и когда надо сдавать

Экзамены будут организованы на пяти факультетах по девяти учебным дисциплинам.
Для абитуриентов, желающих поступить на специальности «журналистика» и различные направления дизайна, вступительные испытания проводят по дисциплине «Творчество».
На факультете социокультурных коммуникаций абитуриентам предложат выполнить задания: 19, 20 и 21 июля — по рисунку; 21, 22, 23 и 24 июля — по композиции.
Творческое сочинение на факультете журналистики запланировано на 21 и 22 июля, творческое тестирование пройдет 23 и 24 июля.
На филологическом факультете экзамены по белорусской и русской литературе будут проведены для соответствующих специальностей 19 и 21 июля.
Для абитуриентов заочной сокращенной формы обучения экзамены пройдут на юридическом и историческом факультетах, а также в МГЭИ имени А. Д. Сахарова: 19 и 21 июля — общая теория права; 22 и 23 июля — конституционное право.
Для поступающих на дневную сокращенную форму обучения юридического факультета вступительные испытания состоятся 19 и 22 июля по общей теории права и конституционному праву.
В Международном гуманитарном институте имени А. Д. Сахарова поступающим на специальность «медико-биологическое дело» предстоит выполнить задания по анатомии и физиологии 19 июля, а 21 — по гигиене и экологии человека.
Абитуриенты исторического факультета, претендующие на специальность «управление документами», будут сдавать экзамены 20 и 22 июля по документационному обеспечению управления и архивоведению.
Все экзамены будут проводиться в письменной форме, за исключением некоторых творческих испытаний. Предшествующие экзаменам консультации и расписание экзаменов будут указаны на сайте «Абитуриент БГУ».
Подготовил Вадим Бычков.