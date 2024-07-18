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В белорусских вузах начнутся вступительные экзамены. Что и когда надо сдавать

Внутренние вступительные испытания в различные вузы будут проходить с 18 по 25 июля, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на БЕЛТА.

Экзамены будут организованы на пяти факультетах по девяти учебным дисциплинам.

Для абитуриентов, желающих поступить на специальности «журналистика» и различные направления дизайна, вступительные испытания проводят по дисциплине «Творчество».

На факультете социокультурных коммуникаций абитуриентам предложат выполнить задания: 19, 20 и 21 июля — по рисунку; 21, 22, 23 и 24 июля — по композиции.

Творческое сочинение на факультете журналистики запланировано на 21 и 22 июля, творческое тестирование пройдет 23 и 24 июля.

На филологическом факультете экзамены по белорусской и русской литературе будут проведены для соответствующих специальностей 19 и 21 июля.

Для абитуриентов заочной сокращенной формы обучения экзамены пройдут на юридическом и историческом факультетах, а также в МГЭИ имени А. Д. Сахарова: 19 и 21 июля — общая теория права; 22 и 23 июля — конституционное право.

Для поступающих на дневную сокращенную форму обучения юридического факультета вступительные испытания состоятся 19 и 22 июля по общей теории права и конституционному праву.

В Международном гуманитарном институте имени А. Д. Сахарова поступающим на специальность «медико-биологическое дело» предстоит выполнить задания по анатомии и физиологии 19 июля, а 21 — по гигиене и экологии человека.

Абитуриенты исторического факультета, претендующие на специальность «управление документами», будут сдавать экзамены 20 и 22 июля по документационному обеспечению управления и архивоведению.

Все экзамены будут проводиться в письменной форме, за исключением некоторых творческих испытаний. Предшествующие экзаменам консультации и расписание экзаменов будут указаны на сайте «Абитуриент БГУ».

Подготовил Вадим Бычков.

образование