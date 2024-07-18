Ричмонд
+26°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более миллиона тенге забыл в автобусе житель Астаны

1,2 миллиона тенге перевозил в автобусе житель Астаны. Отвлёкшись, мужчина забыл пакет с деньгами в общественном транспорте, передаёт BaigeNews.kz.

Обнаружив потерю, он обратился за помощью в полицию.

Сотрудники УП района «Байконур» установили маршрут и водителя автобуса. Пакет с крупной суммой нашли и передали владельцу.

Семья поблагодарила стражей порядка за профессионализм и оперативность.