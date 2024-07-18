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Шотландская группа Primal Scream анонсировала первый альбом за 8 лет

Рок-коллектив Бобби Гиллеспи Primal Scream представит новый альбом. Пластинка Come Ahead ожидается 8 ноября. Это будет первый релиз группы с момента выхода Chaosmosis в 2016 году.

Источник: AFP 2023

Рок-коллектив Бобби Гиллеспи Primal Scream представит новый альбом. Пластинка Come Ahead ожидается 8 ноября. Это будет первый релиз группы с момента выхода Chaosmosis в 2016 году.

Всего на пластинке будет 11 песен. По словам Гиллеспи, работать над альбомом он начал в 2022 году, сообщает NME. На обложке запечатлен покойный отец фронтмена Primal Scream, Роберт Гиллеспи-старший. Уже можно послушать первый сингл Love Insurrection.

Ранее стало известно, что супергруппа The Smile отменила тур из-за болезни одного из участников коллектива.