Шотландская группа Primal Scream анонсировала первый альбом за 8 лет

Всего на пластинке будет 11 песен. По словам Гиллеспи, работать над альбомом он начал в 2022 году, сообщает NME. На обложке запечатлен покойный отец фронтмена Primal Scream, Роберт Гиллеспи-старший. Уже можно послушать первый сингл Love Insurrection.