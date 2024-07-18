Максим Фадеев планирует сделать Глюк'oZу товарным знаком

Заявка подана по 17 классам Международной классификации товаров и услуг (МКТУ). Например, она включает 32-й и 33-й классы, которые предполагают возможность производства вина, пива и крепкого алкоголя.
Однако в пресс-службе лейбла Фадеева MALFA заявили в беседе с «РБК Вино», что не планируют выпускать алкоголь под этим лейблом.
«Относительно планов по выпуску алкогольных напитков под этим брендом — таких планов нет и быть не может. В планах — производство газированных энергетических безалкогольных напитков», — отметил представитель пресс-службы.
Максим Фадеев анонсировал возвращение проекта Глюк'oZа с новой песней, опубликовав 16 апреля в своем Telegram-канале видео с музыкальными композициями в духе фильма «Матрица». В конце 2023 года продюсер сообщал, что намерен возродить проект в его первозданном виде без исполнительницы Натальи Ионовой.