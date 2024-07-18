Максим Фадеев планирует сделать Глюк'oZу товарным знаком

Максим Фадеев анонсировал возвращение проекта Глюк'oZа с новой песней, опубликовав 16 апреля в своем Telegram-канале видео с музыкальными композициями в духе фильма «Матрица». В конце 2023 года продюсер сообщал, что намерен возродить проект в его первозданном виде без исполнительницы Натальи Ионовой.