ВЦИОМ оценил отношение россиян к мигрантам

«Мы видим отсутствие неприязни к мигрантам: 81% (респондентов — ред.) заявили о том, что не испытывают негативных эмоций к тем, кто приехал в их населенный пункт из других стран. Это очень высокий показатель. Только 12% заявили о том, что они испытывают негативные эмоции», — сказал Мамонов в ходе круглого стола на тему «Межнациональное единство как основа развития России» в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня».