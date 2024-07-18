ВЦИОМ оценил отношение россиян к мигрантам

«Мы видим отсутствие неприязни к мигрантам: 81% (респондентов — ред.) заявили о том, что не испытывают негативных эмоций к тем, кто приехал в их населенный пункт из других стран. Это очень высокий показатель. Только 12% заявили о том, что они испытывают негативные эмоции», — сказал Мамонов в ходе круглого стола на тему «Межнациональное единство как основа развития России» в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня».
По его словам, главный вывод исследования заключается в том, что, «бесспорно, преобладают позитивные оценки» россиянами межнациональных отношений в стране.
«79% россиян оценивают отношения между людьми разных национальностей в населенном пункте, где они приживают, как-либо доброжелательные, либо спокойные, бесконфликтные», — уточнил эксперт.
Он отметил что группа конфликтных оценок составляет всего 17%. Показатели напряженности, по его словам, выше в столичных федеральных округах — Центральном и Северо-Западном.
«81% (респондентов — ред.) заявили в ходе опроса, что не испытывают негативных эмоций к представителям других национальностей, которые находятся рядом с ними… Группа отрицательной оценки составляет всего 18%, она есть, но она небольшая», — добавил Мамонов.
Порядка 60% респондентов в ходе исследования заявили, что тот факт, что Россия — это многонациональная страна, делает ее сильнее, 25% считают, что это никак не влияет на силу страны, лишь 7% думают, что этот факт делает государство слабее. ВЦИОМ, по словам руководителя Департамента политических исследований, фиксирует в целом невысокий уровень напряженности индекса напряженности межнациональных отношений.
«Он составляет порядка 20%, что позволяет нам в целом характеризовать межнациональные отношения, как достаточно спокойные», — добавил эксперт.
При этом он отметил, что исследования ВЦИОМ фиксируют наличие в России запроса на ужесточение миграционной политики. По словам Мамонова, этот запрос фокусируется вокруг ряда требований: наличия жестких правил, соблюдения мигрантами традиций и устоев коренного населения и неизбежности наказания за преступление.