Пиотровский объяснил, почему жирафу в Ленинградском зоопарке держат в одиночестве

Судьба жирафихи Сони из Ленинградского зоопарка сильно беспокоит петербуржцев. Вице-губернатор Борис Пиотровский в рамках прямой линии Правительства города рассказал о судьбе животного — его содержать в одиночестве из-за серьезного возраста.
— Жираф в зоопарке взрослый, ему больше 20 лет, и он содержится один потому, что ему в таком возрасте сложно социализироваться и некомфортно вместе с другими животными, — заявил Пиотровский.
Ранее SPB.KP.RU рассказывал, что у жирафихи появился опекун в лице ТК «Невский Центр». Организация покрывает часть ежемесячных расходов на содержание животного. Сотрудники Центра регулярно посещают жирафу, рассказывают о новостях из ее жизни у себя в социальных сетях. Такие программы поддержки практикуют и в других зоопарках. Частные компании нередко выступают опекунами над животными и помогают их содержать.