Пиотровский объяснил, почему жирафу в Ленинградском зоопарке держат в одиночестве

Ранее SPB.KP.RU рассказывал, что у жирафихи появился опекун в лице ТК «Невский Центр». Организация покрывает часть ежемесячных расходов на содержание животного. Сотрудники Центра регулярно посещают жирафу, рассказывают о новостях из ее жизни у себя в социальных сетях. Такие программы поддержки практикуют и в других зоопарках. Частные компании нередко выступают опекунами над животными и помогают их содержать.