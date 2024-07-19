Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Грандиозным шоу завершился музыкальный фестиваль «Белые ночи» в Ледовом

Легендарный музыкальный фестиваль «Белые ночи» завершился в Санкт-Петербурге.

59

Состоялась заключительная часть шоу.

Музыкальный фестиваль «Белые ночи в Санкт-Петербурге» завершился вечером 18 июля, сообщает корреспондент «МК в Питере» из Ледового дворца.

Одно из наиболее ярких событий в музыкальной жизни страны проходило в течение двух дней. Проект с 30-летней историей по традиции объединил не только мэтров отечественной эстрады, но восходящих звезд. Каждый концерт был выдержан в оригинальной концепции.

В заключительный вечер был представлен лирический мюзикл «О музыке и о любви».

Перед зрителями выступили Николай Басков, Григорий Лепс, Владимир и Юрий Киселевы, Стас Пьеха, Алсу, Наталья Подольская, Юлия Савичева, Лариса Долина, «НЕПАРА», Дмитрий Колдун, Zvonkiy и Асия, Юля Паршута, Владимир Пресняков, Юлия Михальчик, а также Наталья Подольская и другие звезды.

шоу