Грандиозным шоу завершился музыкальный фестиваль «Белые ночи» в Ледовом

Состоялась заключительная часть шоу.
Музыкальный фестиваль «Белые ночи в Санкт-Петербурге» завершился вечером 18 июля, сообщает корреспондент «МК в Питере» из Ледового дворца.
Одно из наиболее ярких событий в музыкальной жизни страны проходило в течение двух дней. Проект с 30-летней историей по традиции объединил не только мэтров отечественной эстрады, но восходящих звезд. Каждый концерт был выдержан в оригинальной концепции.
В заключительный вечер был представлен лирический мюзикл «О музыке и о любви».
Перед зрителями выступили Николай Басков, Григорий Лепс, Владимир и Юрий Киселевы, Стас Пьеха, Алсу, Наталья Подольская, Юлия Савичева, Лариса Долина, «НЕПАРА», Дмитрий Колдун, Zvonkiy и Асия, Юля Паршута, Владимир Пресняков, Юлия Михальчик, а также Наталья Подольская и другие звезды.