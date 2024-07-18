Генерал Алаудинов осудил заехавшего на пляж Мариуполя чеченца и извинился

По словам Алаудинова, если бы заехавшее на автомобили на пляж «лицо» участвовало в СВО, то не совершило бы подобного. В видеообращении генерал-майор назвал этого водителя «недочеченцем», «недомужчиной» и «чертом». По его словам, такое поведение не соответствует концепции развития первого президента Чечни Ахмата Кадырова и политике главы региона Рамзана Кадырова. Алаудинов подчеркнул, что он уже передал информацию об инциденте властям республики, в ближайшее время последует реакция.