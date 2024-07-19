В региональном правительстве рассказали об источнике неприятного запаха в Калининграде

«Сейчас на полях области началась подготовка к севу озимого рапса, который стартует через две недели. И важным технологическим приемом, который повторяется ежегодно, является внесение органических удобрений и их заделка в почву. Конечно, запах приносит определенный дискомфорт, но для сельского хозяйства, для почв нашего региона — это обязательный агротехнологический прием, позволяющий поддерживать их плодородие», — сообщили в пресс-службе.