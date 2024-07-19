Чистка серебра в домашних условиях: лучшие способы и советы ювелиров

Серебро используется для украшения и изготовления предметов обихода с незапамятных времен. Кто-то коллекционирует серебряные украшения, кому-то по наследству достался прабабушкин серебряный сервиз. Изделия из серебра выглядят благородно и изысканно, но имеют свойство со временем темнеть.
Причин почернения серебра несколько:
Темнеет серебро потому, что окисляется. Чтобы оно не окислялось, делают покрытие — родирование, золочение и др., отметили в Гильдии ювелиров России.
Чтобы серебряные изделия долгое время радовали нас своей красотой, нужно уметь правильно ухаживать за ними и периодически чистить. Домохозяйки давно нашли способы, как в домашних условиях, подручными средствами довести до блеска любимые украшения или посуду.
Перед тем, как начать чистку, изделие нужно промыть в мыльной воде, чтобы отошли въевшиеся загрязнения и жирные пятна. Для труднодоступных мест лучше использовать ватную палочку или мягкую щеточку — например, зубную.
Благодаря частичкам серебра фольга вступает в контакт с серебром и замедляет процесс окисления. Нужно:
Важно! Не применять для серебра с позолотой или чернением и для изделий с драгоценными камнями!
Проверенное средство для чистки серебряных изделий.
Нужно:
Важно! Способ безопасен для изделий, но у раствора очень едкий запах!
Как известно, перекись водорода обладает отбеливающими свойствами, поэтому ее тоже используют для чистки серебра. Но следует помнить, что после перекиси на поверхности изделий могут остаться пятна. Поэтому в нашем случае перекись разбавляют тем же нашатырем. В раствор опускают изделия на 20−30 минут.
Уксусная кислота пользуется у хозяек заслуженной славой универсального чистящего средства. В нашем случае он тоже поможет.
Нужно:
положить серебряные изделия в емкостьзалить 9% уксусом, чтобы изделия были полностью покрыты, накрыть крышкой и оставить на несколько часов.соблюдая осторожность, надев резиновые перчатки, выливаем уксуспромываем все чистой водой.для блеска можно отполировать серебро мягкой ветошью. Соль Фото: iStock
Соль в сухом виде опасна для серебряных изделий, так как может оставить мелкие царапины на поверхности. Поэтому для чистки серебра используют либо кашицу из соли, либо соляной раствор (чайная ложка соли на стакан воды, изделия нужно прокипятить в этом растворе в течение 15 минут и промыть проточной водой).
Зубная паста Фото: iStock
Очень часто используется в домашних условиях для чистки серебра.
пасту выдавливаем на тканькруговыми движениями протираем этой тканью изделияоставляем на 10−15 минутпротираем еще разхорошо промываем водой.
Важно! Если на серебре много мелких деталей, то такой способ лучше не использовать, так как паста трудно вымывается из пор. Также паста относится к абразивным средствам, поэтому для особо дорогих изделий этот способ не годится, могут остаться царапины.
Еще осторожнее нужно чистить серебряные изделия с бирюзой и жемчугом. «Камням зубная паста не повредит — она хорошо вымывается. Но очень осторожно нужно чистить бирюзу и особенно жемчуг. Бирюза может позеленеть, пожелтеть, а жемчуг — фатально потускнеть. Жемчуг не терпит кремы и многое другое, очень капризный. Могут быть проблемы с чисткой белых кораллов — это тоже, как и жемчуг, органические вещества, не камни», — говорит исполнительный директор Ассоциации «Гильдия ювелиров России» Владимир Збойков.
Лимонная кислота Фото: iStock
Она, как и уксус, относится к универсальным чистящим средствам в домашнем хозяйстве.
В растворе лимонной кислоты (100 граммов на пол-литра воды) кипятим серебро в течение получаса. Затем промываем чистой водой и полируем тканью.
«Серебро — металл достаточно мягкий и чувствительный к внешней среде. На нем легко образуются потертости и царапины, — говорит директор производственного департамента сети химчисток “Диана” Елена Кулакова. — Именно поэтому не советуем чистить серебряные изделия абразивными веществами (такими, как сода или зубной порошок) и использовать щетки или грубую ткань. Обрабатывать серебро лучше мягкой тканью с использованием специальных средств по уходу за серебряными изделиями. Такие сегодня можно найти не только в специализированных магазинах и мастерских, но и на маркетплейсах. С родированным серебром тоже стоит быть очень аккуратным. Народные средства в этом случае не подойдут. Например, если почистить такие украшения содой — может сойти верхний слой. И блестящее изделие превратится в матовое. Зубной порошок, паста и аммиак для родированных украшений тоже противопоказаны».
Если домашние средства все же не помогли, можно обратиться к профессиональной химии. На маркетплейсах предлагаются средства для чистки серебра:
Чистят они быстро, за несколько минут, но у них тоже есть свои ограничения. Например, некоторые средства нельзя применять при чистке черненого серебра, украшений с добавлением натурального жемчуга, бирюзы, янтаря. Перед применением надо обязательно прочитать инструкцию.
Способ чистки везде одинаков: изделие помещают в раствор, держат от нескольких секунд до нескольких минут, вынимают и протирают мягкой тканью до блеска.
Ювелиры используют для чистки серебра простые способы, рассказали в Гильдии ювелиров. Народное средство — зубная паста типа «Блендамед» или «Колгейт» хорошо подходит. Для более серьезной чистки, в том числе посуды, лучше купить на маркетплейсах средство типа «Алладин» или — получше — «Талисман».
Одним из самых щадящих и эффективных способов обработки серебра считается ультразвуковая чистка, говорит Елена Кулакова. Эту услугу оказывают крупные ювелирные магазины, мастерские и производства. Время чистки — от 10 до 20 минут. Но результат, как правило, налицо.
Для такой чистки используется специальный прибор — ультразвуковая ванна. Внутрь нее заливается мыльный раствор, через который пропускаются ультразвуковые волны. Пузырьки, образующиеся в результате такого воздействия, настолько малы, что проникают в самые труднодоступные места. Плюсов у этого способа много, но минус тоже есть — не всем изделиям он подходит.
Не стоит его применять для изделий:
Ультразвуковую ванну можно приобрести и самим, цена вопроса — от 1 до 15 тыс. руб., в зависимости от мощности и размера.
«Только ультразвук может почистить серебро идеально, — уверены эксперты Гильдии ювелиров России. — Тут нужно выбирать из двух вариантов. Если украшений мало, то проще сходить в мастерскую и сдать изделие туда на ультразвуковую чистку. Если украшений очень много, то имеет смысл купить собственную ультразвуковую ванну».
Серебряная посуда тоже периодически нуждается в чистке. В принципе, все вышеперечисленные способы подходят для нее. Если изделий много, удобнее почистить их сразу. Поэтому наиболее удобный способ — кипячение в большом объемном тазу или кастрюле с помощью фольги и соды либо в растворе лимонной кислоты.
Серебряные изделия с драгоценными камнями требуют особенно деликатной чистки.
Цепочки, особенно тонкие, легко могут порваться, поэтому сильного физического воздействия надо избегать.
Изделия с камнями тоже нужно чистить осторожно, чтобы не поцарапать. Абразивные вещества — соль, соду, зубную пасту — в этом случае лучше не использовать. Эти изделия лучше чистить в растворе лимонной кислоты или уксуса либо подвергнуть ультразвуковой чистке. При чистке таких нежных предметов нужно пользоваться только мягкими тряпочками, щеточками и губками.
Если нужно почистить дорогое изделие с камнями, например, бусы из жемчуга, то лучше обратиться за этой услугой к ювелирам, отмечают в Гильдии ювелиров.
Будьте внимательны, если в вашем серебряном изделии есть изумруды.
«Настоящий изумруд — это зеленая разновидность минерала берилла, — говорит Владимир Збойков. — Но на Востоке часто почти бесцветный берилл прокрашивают. Берилл благодаря внутренней структуре достаточно легко принимает в свой объем масла и смолы. Они делают камень более прозрачным, а его цвет — более насыщенным. Это называется облагораживанием пропиткой. Но смолы или масла должны быть бесцветными. А вот если они зеленые — то это уже прокрашивание. Такие камни дешевые, в десятки и сотни раз дешевле камней с просто пропиткой смолами. И вот это прокрашивание при чистке может покидать камень! То есть такой “изумруд” становится с каждой чисткой все светлее и мутнее. К сожалению, у нас на рынке главный критерий качества продавца — размер предоставляемой им скидки. Покупатели не хотят задумываться, что чудес в экономике не бывает.
Изумруд в серебре — это норма для Индии, например, продолжает эксперт. В России изумруд в серебре — большая редкость. И если уж изумруд оправили в серебро — значит, он точно очень дешевый. Стоит ли тогда заморачиваться с его профессиональной чисткой, которая не бесплатна? Тогда, скорее, лучше почистить это серебро зубной пастой дома, аккуратно обходя камень.
При приготовлении пищи серебряные изделия лучше с себя снимать. Аналогично нужно поступить, если вы собираетесь заняться тяжелой физической работой, пойти на тренировку или в бассейн, принять душ.
Серебряные украшения рекомендуется хранить отдельно от других, желательно в шкатулке, обитой бархатом, либо завернутыми в фольгу для защиты от воздуха.
Столовое серебро лучше мыть вручную, а не в посудомоечной машине, раз в несколько месяцев чистить специальными средствами, протирать мягкой тканью и хранить отдельно от другой посуды, в закрытой коробке.
Если у вас в семье хранятся очень дорогие фамильные украшения из серебра или старинный портсигар, то лучше не рисковать и доверить их чистку профессионалам-ювелирам. Они сделают чистку, шлифовку и полировку изделий качественными профессиональными инструментами и средствами. Цены на такие услуги начинаются от 350 ₽ за штуку.
Рекомендуется чистить украшения не реже раза в месяц, говорит Елена Кулакова. И хотя бы раз в неделю протирать серебро мягкой тканью — например, фланелью или замшей.