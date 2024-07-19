Чистка серебра в домашних условиях: лучшие способы и советы ювелиров

«Серебро — металл достаточно мягкий и чувствительный к внешней среде. На нем легко образуются потертости и царапины, — говорит директор производственного департамента сети химчисток “Диана” Елена Кулакова. — Именно поэтому не советуем чистить серебряные изделия абразивными веществами (такими, как сода или зубной порошок) и использовать щетки или грубую ткань. Обрабатывать серебро лучше мягкой тканью с использованием специальных средств по уходу за серебряными изделиями. Такие сегодня можно найти не только в специализированных магазинах и мастерских, но и на маркетплейсах. С родированным серебром тоже стоит быть очень аккуратным. Народные средства в этом случае не подойдут. Например, если почистить такие украшения содой — может сойти верхний слой. И блестящее изделие превратится в матовое. Зубной порошок, паста и аммиак для родированных украшений тоже противопоказаны».