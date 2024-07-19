Поставили знак «давно»: новый диск «=1» Deep Purple сделан по-старому

Рецепт блюда хорошо известен. Напористая ритм-секция Йена Пэйса и Дэнни Гловера, подкрепленная аккордами либо пассажами Hammond-органа Дона Эйри, развернутое гитарное соло в середине и ближе к концу трека в исполнении Стива Морса раньше и Саймона Макбрайда теперь, ну и голос Гиллана. Серьезных попыток разнообразить эту схему Deep Purple не предпринимают, разве что порой дают возможность блеснуть техникой не только Макбрайду, но и Эйри. Но утверждать, что последние демонстрируют какую-то особую виртуозность, не приходится. Понятно, что сравнение их с Ричи Блэкмором и Джоном Лордом, выполнявшими те же функции в золотом составе группы (он известен как Mark II), заведомо бесперспективное дело. Только возникает вопрос: может ли Deep Purple в принципе чем-то удивить сегодня — уровнем игры, жесткостью саунда, стилевыми поисками? Очевидно, нет.