Поставили знак «давно»: новый диск «=1» Deep Purple сделан по-старому

Когда-то именно темно-фиолетовые стояли у истоков хард-рока. Причем являли собой самую чистую его ипостась — без примесей психоделики, кантри и так далее. Smoke On The Water, Highway Star, Strange Kind of Woman до сих пор считаются вершинами стиля, золотыми стандартами из Палаты мер и весов. Но в какой-то момент (собственно, после ухода Блэкмора и Лорда) эволюция саунда остановилась и Deep Purple занялись бесконечными самоповторами. А поскольку появились группы, игравшие жестче, виртуознее, смелее, интереснее, DP окончательно потеряли статус законодателей мод. Стали, скорее, хранителями традиций.