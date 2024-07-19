Без вина виноватые: байопик о вдове Клико и пари с Прилучным

Павел Прилучный не может расстаться с амплуа мажора в российском кинематографе. В новой комедии Алексея Пиманова — режиссера фильмов «Одиннадцать молчаливых мужчин», «Овечка Долли была злая и рано умерла» — он играет сына олигарха Тимура. В свои 40 лет главный герой не знает, что такое ходить на работу, но точно знает, как брать от жизни всё, тратя родительские деньги. А еще у Тимура есть хобби — заключать необычные пари. Так, развлечения ради герой Прилучного может выпрыгнуть из вертолета в бассейн. Этим пользуется бизнес-партнер его отца в исполнении Алексея Чадова. Преследуя свои цели, он предлагает наследнику огромного состояния на месяц стать личным водителем эксцентричной актрисы. Главная проблема в том, что никто из предыдущих соискателей не задерживался на этой должности больше трех недель.