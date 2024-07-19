Что можно и нельзя делать в Сысоев день 19 июля, когда узнавали про дожди осенью

Православная церковь 19 июля вспоминает святого Сисоя Великого. В народе празднуют Сысоев день. В указанный день было принято узнавать про дождливую осень.
Что нельзя делать 19 июля
Не следует принимать поспешные решения, излишне суетиться. Хозяйки 19 июля не занимаются генеральной уборкой, а также не делают заготовки на зиму. В указанный день запрещено брать взаймы. Считается, что это может вызвать финансовые трудности.
Что можно делать 19 июля
По традиции, было принято ходить босиком по росе. Предки верили, что это позволит укрепить здоровье, а также избавиться от болезней. Также 19 июля подходит для рыбалки. Считается, что она окажется удачной.
Согласно приметам, дождь 17 июля предупреждает, что осень выдастся дождливой. Про похолодание говорит месяц в тумане. Пожелтевшие листья указывают на раннюю осень и зиму.