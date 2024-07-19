Объявлены победители кинофестиваля «Горький fest» в Нижнем Новгороде

Восьмой фестиваль «Горький fest» (16+) завершился церемонией награждения, которая прошла в театре драмы в Нижнем Новгороде. Лучшим фильмом был признан «Король Лир» (12+) режиссера Сергея Потапова.
Лучшим режиссером назвали Татьяну Соболеву за работу «Против ветра» (12+).
В номинации «Яркий дебют» отмечены сразу две картины: «Атыкуда» (18+) и «Минута» (18+). «Атыкуда» (18+) также получила приз за лучшее изобразительное решение.
Лучшей актерской работой судьи единодушно назвали роль Марии Смольниковой в фильме «Разъезд» (16+), который также завоевал приз зрительских симпатий.
Награду за лучшую драматургию получил фильм «Как мы рубили мясо» (12+), а за лучшее музыкальное решение была отмечена документальная лента «Там, где наш дом: Хакасия» (12+).
Напомним, что фестиваль «Горький fest» прошел в Нижнем Новгороде с 12 по 18 июля. Чем удивляли киноманов организаторы и что нового представили в этот раз, рассказали на сайте pravda-nn.ru.
Ранее на сайте сообщалось, что нижегородские чиновники назвали свои любимые фильмы.