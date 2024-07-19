Выходные в Воронеже: чайная церемония, бесплатные концерты и мультики в парках

В выходные в дворцовом комплексе Ольденбургских пройдут дневные концерты. 20 июля в программе «История любви» вокалистка Таисия Усольцева и пианистка Ольга Калинина исполнят романсы и инструментальные композиции. А 21 июля в программе «Летняя пора» Антон Жолондзь (скрипка) и Михаил Князев (фортепиано) сыграют мелодии из кинофильмов и мюзиклов, а также джазовые композиции. Начало концертов в 14.00, 12+