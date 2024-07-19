Выходные в Воронеже: чайная церемония, бесплатные концерты и мультики в парках

КИТАЙСКИЙ УИК-ЭНД.
20 июля в музее-заповеднике «Костенки» пройдет «Китайский уикенд». В программе — показательное выступление школы боевых искусств, китайская чайная церемония, мастер-класс «Пейзаж Костенок в китайской технике рисования», викторина «Что мы знаем о Китае?» и, конечно, экскурсии. Начало в 12.00, 6+
МУЛЬТИКИ В ПАРКЕ.
Воронежцев пригласили на очередной сеанс проекта «Летний ретрокинозал». 20 июля в парке «Орленок» пройдет мультвечер. Воронежцам покажут легендарные советские картины — «Каштанка», созданную режиссером Михаилом Цехановским в 1952 году, и «Аленький цветочек», снятый Львом Атамановым в популярной в 1950-е годы и очень трудоемкой технике ротоскопирования.
Показ начнется в 20.30 на площадке со скамейками за мостом. Вход свободный, 0+
ДВОРЦОВЫЙ WEEKEND.
В выходные в дворцовом комплексе Ольденбургских пройдут дневные концерты. 20 июля в программе «История любви» вокалистка Таисия Усольцева и пианистка Ольга Калинина исполнят романсы и инструментальные композиции. А 21 июля в программе «Летняя пора» Антон Жолондзь (скрипка) и Михаил Князев (фортепиано) сыграют мелодии из кинофильмов и мюзиклов, а также джазовые композиции. Начало концертов в 14.00, 12+
ШОУ МУЗЫКАЛЬНЫХ ФОНТАНОВ.
Вечера выходных на Советской площади по традиции украшает шоу музыкальных фонтанов — это гармония музыки и водной феерии. А также возможность эстетично охладиться в жаркую погоду. 20 и 21 июля, начало в 18.30, вход свободный, 0+
БЕСПЛАТНЫЕ КОНЦЕРТЫ В ПАРКЕ.
В выходные в парке «Дельфин» пройдут традиционные бесплатные концерты. 20 июля воронежцы смогут насладиться в амфитеатре выступлением «Стерео коромысла». Русская народная электро-хороводная группа — увеселители городов и деревень — «омолаживают» фольклор ремиксами народных песен. Начало в 19.00. 12+
А 21 июля в 19.30 каверы на популярные хиты исполнит группа Why Not? 12+