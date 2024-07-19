Как заказать выписку из ЕГРН об объекте недвижимости онлайн и в МФЦ

Кроме того, при нажатии на кнопку «Запросить сведения из ЕГРН» можно выбрать разновидность выписки, нужную в вашем конкретном случае. К примеру, выписка из ЕГРН о кадастровой стоимости недвижимости нужна для подтверждения правильного расчета имущественного налога. Выписка из ЕГРН о переходе прав на объект дает возможность узнать информацию обо всех его владельцах, а также даты переходов права собственности (даты, когда менялись владельцы) и основания для этого. Однако получить такую выписку вправе не все (см. выше).