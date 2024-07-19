Как заказать выписку из ЕГРН об объекте недвижимости онлайн и в МФЦ

Подробно объясняем, как получить выписку из ЕГРН на квартиру или земельный участок в МФЦ, через «Госуслуги» и на сайте Росреестра.
Выписка из ЕГРН — это бумажный (обязательно с печатью) или электронный документ, из которого можно узнать основные характеристики объекта недвижимости: здания, гаража, квартиры и др.
Какие данные содержатся в выписке из ЕГРН об объекте недвижимости:
1. Кадастровый номер и год ввода в эксплуатацию. Такой номер уникален для каждого объекта на территории РФ. Он присваивается при регистрации недвижимости — кадастровом учете — и используется для распознавания конкретного объекта среди других.
2. Вид и наименование. Первая характеристика — то, для чего используется объект, например, жилое или нежилое помещение, машино-место. Вторая служит для того, чтобы придать уникальность объектам с одинаковым функциональным значением (видом): «Библиотека “Читай”, “Парк “Гуляй” и т.д.
3. Этаж, площадь и протяженность. Это основные физические свойства объекта, позволяющие оценить его размеры.
4. Назначение и разрешенное использование. Помимо вида, который указывает на функцию объекта, важны и эти сведения, позволяющие указать область применения этой функции. К примеру, земельный участок (вид) может быть разрешен для использования в сельском хозяйстве или при жилой застройке (вид разрешенного использования, или ВРИ). ВРИ определяется, исходя из классификатора Минэкономразвития России.
5. Кадастровая стоимость. Это цена объекта, приближенная к рыночной. Она зависит от множества факторов и указывается на определенный срок. Переоценка проводится раз в несколько лет.
6. Вид, дата и номер государственной регистрации права и его ограничений. В этом пункте выписки будет указано, каким правом на имущество вы обладаете (собственности, аренды, безвозмездного пользования и т.д.), когда оно было присвоено, и его уникальный номер. Ограничениями, или обременениями, могут считаться ипотека, аренда.
7. Наименование и реквизиты документов — основания госрегистрации права. То, как вы получили право на имущество: таким документом может стать договор купли-продажи.
8. Сведения о заявленных в судебном порядке правах требования. Так можно понять, идут ли судебные разбирательства по установлению прав на объект недвижимости.
9. Отметка о запрете на действия без личного участия правообладателя. Данная отметка может быть внесена по заявлению правообладателя объекта недвижимости. Она означает, что любые сделки, изменяющие право собственности на объект (продажа, дарение, залог), могут быть совершены только при личном участии правообладателя.
10. Запрет на регистрационные действия — то есть собственник не имеет возможности, например, продать недвижимость. Скажем, в ситуации, когда идет процесс взыскания с него долгов.
11. Данные о прошлых и нынешних владельцах.
1. При продаже квартиры, дома и пр., их дарении, использовании объекта в качестве залога — то есть при разного рода сделках. Полученной выпиской вы можете подтвердить свои права на квартиру и любой другой объект.
2. В случае необходимости подтверждения, что у вас в собственности нет жилого помещения или что конкретный объект больше вам не принадлежит (это может случиться после продажи квартиры, когда налоговая не прекращает требовать выплатить налоги на объект, или при желании получить квартиру от государства в качестве льготы малоимущим).
3. При покупке квартиры вам может понадобиться выписка, чтобы проверить «юридическую чистоту» недвижимости. Однако с 1 марта 2023 года человек, не обладающий правом собственности на недвижимость, не может получить такой документ с указанием персональных данных (фамилии, имени, отчества и даты рождения) владельца, если собственник на это не давал согласие.
Полную выписку смогут заказать:
1. Необходимо прийти в МФЦ (адрес ближайшего можно найти на портале «Госуслуг» либо на портале моидокументы.рф). Понадобятся паспорт и документ на недвижимость. Однако в зависимости от разновидности выписки пакет документов может меняться. Рекомендуем уточнить по телефону перед приходом в МФЦ.
2. Обычно составить запрос на получение выписки помогает специалист центра. Воспользуйтесь этим предложением во избежание ошибок.
3. Оплатите услугу одним из трех способов: в терминале МФЦ, через приложение онлайн-банка или в любом коммерческом банке. При формировании запроса перед оплатой госпошлины вам присвоят уникальный идентификатор начисления (УИН). Это последовательность из 20 цифр, которую и нужно использовать при оплате любым способом.
4. Чаще всего выписка готовится в течение 5 рабочих дней. Чтобы получить документ в назначенный день, обязательно возьмите с собой паспорт. В дополнение можно принести чек об оплате услуги.
Как получить выписку из ЕГРН онлайн через «Госуслуги»
Важно! Онлайн-выписка имеет юридическую силу только в электронном формате. Печатать ее не нужно, т.к. документ не примут.
1. Зайдите в личный кабинет и на верхней панели нажмите кнопку «Справки и выписки».
2. В появившемся меню через раздел «Недвижимость» можете получить экспресс-выписку, нажав на кнопку «Онлайн-выписка о недвижимости». Другой вариант — выбрать пункт «Выписка из ЕГРН» и далее заказать определенный тип выписки.
В первом случае «Госуслуги» предложат вам проверить свои личные данные, а также указать адрес объекта. «Онлайн-выписка доступна только по объектам, правообладателем которых вы являетесь», — указано на странице.
Такая выписка предоставляется за минуту и платить за нее не нужно.
Во втором варианте вам вновь предстоит выбор. Здесь вы можете заказать ту же онлайн-выписку, что и ранее, а также запросить основную информацию о недвижимости, собственником которой не являетесь (без фамилий и дат рождения собственников).
Кроме того, при нажатии на кнопку «Запросить сведения из ЕГРН» можно выбрать разновидность выписки, нужную в вашем конкретном случае. К примеру, выписка из ЕГРН о кадастровой стоимости недвижимости нужна для подтверждения правильного расчета имущественного налога. Выписка из ЕГРН о переходе прав на объект дает возможность узнать информацию обо всех его владельцах, а также даты переходов права собственности (даты, когда менялись владельцы) и основания для этого. Однако получить такую выписку вправе не все (см. выше).
Как заказать выписку из ЕГРН онлайн на сайте Росреестра
В связи с уже упомянутым федеральным законом от 1 марта 2023 года документ нельзя теперь получить на сайте Росреестра или на посторонних сайтах. Страница, на которой ранее это было возможно, переводит посетителя сайта на портал «Госуслуг».
Стоимость услуги варьируется в зависимости от того, какая выписка нужна именно вам. Безо всякой платы на портале госуслуг можно получить онлайн-выписку об основных характеристиках объекта, в ней будет вся информация о недвижимости, владельцем которой вы являетесь (кроме чертежей, планов и схем). Также на портале бесплатно доступна выписка о кадастровой стоимости, она подойдет для формирования наследства и других имущественных сделок.
Остальные выписки придется заказывать за плату:
1. Выписка о правах лица на его объекты недвижимости показывает, какое имущество входит/входило в собственность лица за все время или определенный период. Её стоимость для физических лиц на июль 2024 года составляет от 470 до 870 рублей (это зависит от того, в скольких регионах нужно осуществить поиск).
2. Выписка об объекте недвижимости включает в себя все характеристики экспресс-выписки, а также более подробные сведения — например, координаты объекта, есть ли земельные споры. Ее стоимость — 350 рублей для граждан.
3. Выписка о переходе прав на объект недвижимости, которая описана выше, будет стоить 290 ₽ для физлиц.
4. Выписка о недееспособности правообладателя. Если владельца объекта недвижимости признают недееспособным (такое решение принимает только суд и передает данные в Росреестр), то сделки с ним будут считаться недействительными.
Другие виды выписок, а также кадастровый план территории и копии документов, на которых были основаны выписки, обойдутся в сумму от 170 до 820 рублей для граждан и от 450 до 1630 рублей для организаций. Подробную информацию вы можете найти здесь.