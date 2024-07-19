Под Красноярском упавший мангал смертельно травмировал трехлетнего ребенка

Следователи проводят проверку в связи с несчастным случаем на территории Емельяновского района Красноярского края, где металлическая конструкция для приготовления шашлыков упала на трехлетнего ребенка; мальчик получил смертельные травмы.
Трагический инцидент произошел накануне в поселке Сухая Балка. Во дворе частного дома трехлетний малыш опрокинул на себя мангал, стоявший на чугунном основании. Мальчик получил тяжелую травму головы. «Он скончался на месте происшествия», — сообщили в краевом управлении СК России.
Известно, что ребенок гостил у бабушки с дедушкой, которые живут неподалеку от дома его родителей. Вечером они приехали за сыном, примерно в это время и случилось несчастье.
Следователи выясняют обстоятельства несчастного случая.